USA: les prix des logements augmentent de 0,7% en novembre (Case Shiller)

Washington (awp/afp) - Les prix des logements aux Etats-Unis se sont de nouveau inscrits en forte progression en novembre, dopés par le manque de stocks, selon l'enquête Case Shiller publiée mardi par Standard and Poor's.

Le prix moyen des logements à la vente dans les 20 plus grandes métropoles américaines a augmenté de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières, comme en octobre. Sur un an, il est en hausse de 6,4% contre 6,3% sur douze mois en octobre.

"Les prix des logements continuent de progresser trois fois plus vite que le rythme de l'inflation", a affirmé David Blitzer, responsable pour cet indicateur de SP Dow Jones Indices, cité dans le communiqué.

Il souligne que l'indice des prix des vingt plus grandes métropoles a grimpé à une cadence de 5% ou plus depuis 28 mois.

"Vu la lente progression de la population comme celle des revenus des ménages depuis la crise financière, la demande n'est pas le facteur premier de la hausse des prix", a-t-il noté, ajoutant que la hausse des coûts de la construction, située entre 2% et 4% par an "n'explique pas non plus l'ampleur de l'avancée des prix".

C'est le manque de stocks qui gonfle les prix. Cet expert souligne que depuis 2010, le rythme de construction de maisons individuelles a ralenti, s'établissant en moyenne à 632.000 par an, ce qui est inférieur au nombre de maisons construites même pendant la crise financière entre 2007 et 2009 (698.000 par an).

C'est aussi beaucoup plus faible qu'entre 1959 et 2000 où plus d'un million de maisons étaient construites chaque année, sans compter les 1,5 million par an érigées pendant le boom immobilier de 2001 à 2006.

"Sans davantage de maisons à l'offre, les prix vont continuer de dépasser l'inflation", a-t-il conclu.

Sur le mois, comme sur l'année, les villes de San Francisco (+1,8% en novembre, +9,1% sur l'année), de Las Vegas (+1,1% en novembre, +10,6%) de Seattle (+0,9%, +12,7%) sont celles qui ont le plus augmenté.

