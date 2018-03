USA: les promesses de ventes de logements rebondissent en février

Washington (awp/afp) - Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en février, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés mercredi.

En données corrigées des variations saisonnières, l'indicateur des promesses de ventes a avancé de 3,1% à 107,5 en rythme annualisé contre 104,3 en janvier (chiffre révisé en baisse).

Les analystes s'attendaient à une progression de 2,5%.

Mais sur un an, l'indice, qui est un baromètre avancé du marché immobilier puisqu'il se base sur les contrats de cession signés, a creusé sa baisse à -4,1%.

"Les signatures de contrats ont augmenté dans la plupart des régions en février mais les gains n'ont pas été suffisants pour maintenir le rythme de février 2017 qui avait été le second plus haut en une décennie", a estimé Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

"L'économie en expansion et le solide marché de l'emploi génèrent une demande d'achats de logements non négligeable mais le nombre minuscule de logements offerts à la vente et ce que cela implique en terme de hausse des prix réduit globalement l'activité" du marché immobilier, a-t-il ajouté.

Cet économiste estime aussi que les chiffres du début de l'année vont être volatils jusqu'en mars, notamment dans la région du nord-est qui a été affectée par des tempêtes, des conditions qui ne sont jamais favorables aux ventes immobilières.

De plus, sur le reste de l'année, il y aura l'inconnue de savoir comment les acheteurs potentiels vont réagir à l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers, dans le sillage de ceux de la Fed.

La hausse des prix des logements également ne semble guère faiblir. Elle s'est établie à 5,9% jusqu'ici cette année.

Pour 2018, la NAR prévoit qu'il se vendra environ 5,51 millions de maisons, comme en 2017.

Le prix médian d'un logement ancien devrait croître de 4,2% après +5,8% en 2017.

afp/buc