USA: les tarifs douaniers inquiètent industriels et agriculteurs (Fed)

Washington (awp/afp) -L'économie des Etats-Unis a continué de croître de façon "modeste" en mars mais industriels et agriculteurs se montrent inquiets de la guerre des tarifs commerciaux entamée par l'administration Trump, selon un rapport de conjoncture de la Réserve fédérale publié mercredi.

Alors que des droits de douane ont été établis sur l'acier chinois notamment, les industriels constatent une augmentation des prix de l'acier "parfois spectaculaire". Globalement, les prix des biens et services sont en hausse modérée et les salaires progressent mais "sans escalade" tandis que l'embauche devient difficile en raison de l'étroitesse du marché de l'emploi.

Le Livre Beige est régulièrement publié deux semaines avant une prochaine réunion monétaire de la banque centrale (Fed). Celle-ci se tiendra les 1er et 2 mai. Les marchés ne s'attendent pas à un nouveau resserrement monétaire dès ce rendez-vous, après celui décidé en mars.

Dans ce rapport de conjoncture qui porte sur le mois de mars et début avril, les antennes de la banque centrale dans les douze régions rapportent que "des secteurs variés, allant de l'industrie manufacturière à l'agriculture en passant par les transports ont exprimé des inquiétudes sur les tarifs nouvellement mis en place ou proposés".

De nombreuses régions relèvent de vives hausses des prix de l'acier et de l'aluminium, après l'imposition par Washington de droits de douane de 25% et 10% sur les importations de ces matériaux respectifs.

"Les constructeurs continuent de remarquer la hausse des prix dans les matériaux de construction et sont inquiets de la possibilité d'une guerre commerciale", rapporte la Fer de Philadelphie (nord-est). Dans cette région, les entrepreneurs de chantiers mentionnent les hausses "à deux chiffres" de matériaux comme le bois, le contre-plaqué et "sont soucieux de l'évolution de l'acier et du béton armé".

A Chicago (Midwest), les industriels préviennent qu'ils vont faire subir aux consommateurs la moitié des hausses de coûts de ces matériaux. Dans la région de Dallas (ouest), ce sont les agriculteurs qui sont inquiets, alors que la Chine a menacé de taxer le soja américain en guise de représailles. "Les questions commerciales continuent de rendre les producteurs agricoles nerveux", dit le rapport.

A Boston (nord-est), un industriel de l'aluminium mécontent a affirmé que "les tarifs tuent les emplois américains bien payés", ce qui n'était pas l'objectif de l'administration Tramp qui veut soutenir l'emploi manufacturier américain.

Globalement l'inflation, bien que modérée, est présente "dans toutes les régions". Outre l'acier et les matériaux de construction, les prix des transports sont à la hausse. D'autres entreprises dans les technologies de l'information et le secteur manufacturier commencent à répercuter des augmentations de prix.

Le marché du travail est toujours très étroit, rendant même difficiles les créations d'emplois dans certaines régions. "La difficulté à trouver des candidats qualifiés limite les embauches", disent les entreprises de Cleveland (Midwest). Pour y remédier les employeurs augmentent les salaires "mais de façon modérée" ou bien ont davantage recours aux heures supplémentaires et à l'automation.

En Californie (ouest), les employeurs témoignent avoir de la peine à pourvoir des postes qualifiés mais aussi de premier échelon. "La récente baisse des impôts accordée aux entreprises a permis la distribution de bonus ponctuels et une légère hausse des salaires de premier niveau", disent quelques compagnies.

Paradoxalement, un industriel de Chicago a indiqué que son groupe avait accru la production de son usine chinoise parce qu'il ne trouvait pas les candidats adéquats à embaucher aux Etats-Unis.

afp/rp