USA région de New York: fort rebond de l'activité en mai

L'activité manufacturière dans la région de New York s'est inscrite en forte hausse en mai, bien plus fortement que ne s'y attendaient les analystes, selon l'indice Empire State publié mardi par l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice s'est hissé à 20,1 points en mai, contre 15,8 points en avril (+4,3 points), indiquant que l'économie a progressé à un rythme plus rapide le mois dernier. Les analystes s'attendaient à 15 points.

L'indice des nouvelles commandes a gagné 7 points à 16 points, et celui des livraisons a atteint 19,1 points (+1,6 point).

Les indicateurs du marché de l'emploi ont également affiché des progressions avec celui du nombre d'employés atteignant 8,7 points (+2,7 points).

Les indices des prix payés (54 points) comme facturés (23 points) sont restés, quant à eux, à des niveaux élevés. La Fed note même que le niveau des prix payés est le plus élevé de ces dernières années.

L'optimisme des entreprises sur l'activité des six prochains mois s'est en outre nettement amélioré, l'indice des futures conditions d'affaires gagnant 12,8 points pour atteindre 31,1 points.

L'antenne de New York relativise toutefois ce rebond, soulignant que celui-ci intervient après une forte dégradation en avril et que le niveau atteint reste nettement inférieur aux 40 points enregistrés une bonne partie de l'année dernière. Pour autant, l'indice de l'emploi est attendu en progression pour les six prochains mois.

L'activité de l'industrie manufacturière de la région de New York est considérée comme un baromètre du reste du pays.

