USA/région de New York: hausse de l'activité en mars à 22,5 points

New York (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé en mars beaucoup plus qu'attendu par les analystes pour s'établir à 22,5 points, selon l'indice Empire State publié jeudi par l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice a progressé de 9 points par rapport à février et dépasse les attentes des analystes qui étaient de 15 points. Cela "suggère que le rythme de croissance continue d'augmenter à un rythme plus rapide que février", note l'institution dans un communiqué.

Le même indice pour la région de Philadelphie, également publié jeudi, a pour sa part montré une légère baisse du rythme d'activité à 22,3 points contre 25,8 points en février, alors que les analystes tablaient sur 23,7 points. La Fed de Philadelphie a toutefois souligné que tant l'indicateur pour les nouvelles commandes que celui des livraisons avaient progressé montrant que l'activité restait solide.

Pour ce qui est de la région de New York, l'indice des nouvelles commandes a avancé de 3,3 points à 16,8 points alors que celui des livraisons a bondi de 14,5 points à 27 points.

Quant aux prix, ils sont en progression de 1,7 point à 50,3 points pour les prix payés et de 0,9 point pour les prix reçus à 22,4 points. Dans la région de Philadelphie, 44% des entreprises ont fait part d'augmentations pour les prix payés même si l'indice s'est légèrement tassé à 42,6 points (-2 points) tout en restant proche de ses niveaux les plus élevés depuis 2011.

Quant à l'emploi, l'indicateur le mesurant a légèrement baissé dans la région de New York (-1,5 point à 9,4 points) alors que dans la région de Philadelphie près de 64% des entreprises interrogées ont fait part de pénuries d'employés.

Les analystes de High Frequency Economics vont observer que les deux indicateurs ont, en cumulé, progressé de 19,5 points en février à 22,4 en mars pour une moyenne de 21,7 en 2017, prouvant que l'activité économique dans l'est du pays restait soutenue et que cela devrait se refléter dans les chiffres de la production industrielle qui seront publiés vendredi.

