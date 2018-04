USA/région de New York: la progression de l'activité ralentit en avril

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de New York a ralenti sa progression en avril, décevant les attentes des analystes, selon l'indice Empire State publié lundi par l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice a régressé de sept points, mais est resté largement en territoire positif à 15,8 indiquant que l'économie continue de progresser même si c'est à un rythme plus lent.

L'indice des nouvelles commandes a glissé de 8 points, à 9, et celui des livraisons est descendu de 10 points, à 17,5.

Les indicateurs du marché de l'emploi ont affiché une légère augmentation, surtout du côté de la longueur du temps travaillé (+11 points à 16,9).

Les indices des prix payés (47,4 points) comme facturés (20,7 points) sont restés à des niveaux élevés.

En revanche, l'optimisme des entreprises sur l'activité des six prochains mois s'est nettement effrité, l'indice des futures conditions d'affaires a chuté de 26 points pour tomber à son plus bas niveau en plus de deux ans (18,3).

L'activité de l'industrie manufacturière de la région de New York est considérée comme un baromètre du reste du pays.

