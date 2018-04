Uber se lance dans le partage de vélos en rachetant JUMP

JUMP gère un parc de 250 vélos à San Francisco et est également présent à Washington. Une centaine de ses employés rejoindront la société de voitures avec chauffeur, a précisé une porte-parole d'Uber.

Les modalités financières de l'opération, qui doit être achevée dans les semaines qui viennent, selon la porte-parole, n'ont pas été dévoilées.

JUMP a intégré en janvier son service dans l'application Uber sur smartphone à San Francisco.

"Nous sommes impatients d'entamer un nouveau chapitre et de jouer un rôle important dans la transformation d'Uber en une plate-forme multimodes" et de permettre "la transition de millions de déplacements de la voiture vers les deux roues", a déclaré Ryan Rzepecki, directeur général de JUMP.

Né en 2010 sous le nom de Social Bicycles, JUMP propose des vélos que l'on bloque et débloque via une application sur smartphone. Comme ils ne sont pas assujettis à leurs propres bornes, ils peuvent être garés dans n'importe quel parking pour deux roues et sont localisables par GPS; JUMP n'a pas ainsi à supporter les coûts d'une infrastructure qui grèvent les comptes de certains de ses concurrents.

Le partage de vélos connaît un véritable engouement aux Etats-Unis, à la suite de la Chine. Les startups chinoises Mobike et Ofo ont récemment fait leur entrée aux Etats-Unis et se retrouvent en concurrence avec des services parrainés par Citigroup ou encore Ford Motor ou avec des startups californiennes telles que LimeBike.

Toutefois, le nombre des startups tend à se réduire considérablement par le biais d'acquisitions; le chinois Didi a fait affaire avec Bluegogo et Meituan Dianping, une société internet chinoise, a racheté Mobike.

Les experts pensent que la consolidation du secteur se poursuivra aux Etats-Unis car les sociétés de partage de vélos ne peuvent pas étendre leurs parcs à l'infini dans des agglomérations où l'on préfère encore prendre le volant que le guidon.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny)

par Heather Somerville