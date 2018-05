Umalis : Salariés en portage salarial, profitez pleinement de vos congés payés

Les vacances, il faut savoir s'arrêter pour mieux recommencer

Les vacances sont une nécessité, comme un sommeil de qualité ou une saine alimentation. Elles sont indispensables pour maintenir un bon équilibre, elles favorisent la prise de recul et l'innovation et aident à améliorer les performances au travail.

Ceux qui ne se libèrent pas du travail se privent d'une période de décompression nécessaire pour le corps et l'esprit, et cela peut entraîner des conséquences négatives sur leur efficacité et leur satisfaction vis-à-vis de la vie. Les professionnels les plus prospères, et les plus efficaces prennent des vacances.

C'est l'été,vous avez alors besoin de souffler et de lâcher prise, de changer de cadre et de se recharger les batteries après une année bien remplie. L'été, c'est le moment propice pour partir en vacances et de profiter de ses congés payés!

Prenez quelques jours de congé et détendez-vous; de retour au travail, vous serez en meilleure santé et aurez trouvé des moyens de mieux gérer vos missions.

Alors, comment s'organiser pour prendre des vacances?

Pour les professionnels exerçant à titre individuel, le défi est particulièrement difficile à relever mais quand il s'agit de salariés oeuvrant en portage salarial, c'est beaucoup plus facile, simple et avantageux.

Umalis, vous donne quelques conseils pour anticiper et gérer au mieux vos vacances de salarié porté :

- Planifiez soigneusement vos vacances à l'avance: dans la mesure du possible, planifiez-les longtemps à l'avance. Choisissez une période creuse, comme la fin décembre ou en été

- Communiquez clairement et annoncez vos vacances: prévenez vos clients de votre absence afin de ne pas frustrer leurs attentes. Une réponse automatique par courriel est utile à cet effet.

- Planifiez stratégiquement vos missions en cours afin qu'elles soient terminées avant vos vacances ou en tenant compte de votre absence.

Les vacances n'ont jamais été une dépense, mais un investissement!

Le calcul de congé en portage salarial:

À l'instar des travailleurs salariés traditionnels, les consultants portés chez Umalis disposent de congés payés qu'importe qu'ils soient embauchés en CDD ou en CDI. Ces congés payés correspondent soit à

2,5 jours par mois, soit un cumul de 30 jours par an dont l'évaluation est faite sur base de la rémunération perçue par le consultant.

Une indemnité équivaut à 1/10 ème de la rémunération annuelle du salarié, étant donné que les salariés touchent des rémunérations mensuelles variables et que leur salaire est indexé à leur chiffre d'affaire. Dans ce cas, c'est la méthode du dixième qui est la plus utilisée pour calculer l'indemnité de congés payés du salarié porté.

Selon la loi en vigueur les indemnités des congés payés en portage salarial sont directement intégrées au salaire mensuel du portée ou versées sous forme d'indemnité compensatrice à la fin du contrat de travail.