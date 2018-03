Umalis : rapproche de ses consultants franco-arabes et parle désormais en leur langue maternelle!

Depuis 2008, date de création de la société Umalis Group, nous avons toujours eu le privilège de collaborer avec des consultants indépendants de toutes les nationalités. Nos salariés portés sont des professionnels experts et hautement qualifiés qui ont choisi notre société pour réaliser en toute sécurité et autonomie leurs missions de travail.

Nous comptons parmi nos effectifs de nombreux experts franco-arabes originaires de l'afrique du nord, ou encore du moyen orient. Notre collaboration, toujours réussie et fidèle, s'est consolidée de jour en jour et on a pu à chaque fois gagner leur confiance et leur amabilité.

Qu'ils soient tunisiens, algériens, égyptiens ou encore libanais nous faisons toujours de notre mieux pour leur garantir toutes les conditions favorables au bon déroulement de leurs projets.

Et quoi de mieux que de leur simplifier davantage le portage salarial, quoi de mieux que de les accompagner en toute simplicité et leur parler en leur langue maternelle, celle qui la maîtrisent et à laquelle étaient toujours habitués.

Dès lors on a pensé à commercialiser nos services en langue arabe avec, en premier lieu, la création d'Umalis.ar, la version en arabe de notre site web et en second lieu, à former nos conseillers pour communiquer avec nos consultants, s'ils le souhaitent, en leur langue maternelle.

Pour tous nos consultants franco-arabes, soyez naturels, à l'aise et n'hésitez surtout pas à nous contacter quelques soient vos demandes, nos conseillers seront ravis de vous servir en langue arabe !

Un service exclusivement et uniquement disponible chez Umalis Group, la plus humaine des sociétés de portage salarial en France !