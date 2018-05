Umalis : recherche un Stagiaire en Marketing Opérationnel

UMALIS GROUP SA (groupe d'entreprise de portage salarial et d'ingénierie informatique) créé en 2008, et réalise plus de 9 Millions d'Euros de CA en 2017.

UMALIS GROUP SA est la première société de portage salarial cotée en Bourse sur EURONEXT ACCESS. Créée en décembre 2008, la société a connu 5 années de croissance de son CA à 40% l'an. Après une phase de consolidation de deux ans, la société a repris son rythme de forte croissance et amélioré ses ratios.

Dans le contexte de la récente réglementation du portage salarial ( Décret du 31 décembre 2015, puis Loi El Khomri, et enfin convention collective du 1er jullet 2017), le marché se consolide par de nombreuses opération de croissance externe. C'est dans ce contexte que UMALIS envisage plusieurs opération d'augmentation de capital par la création de nouvelles actions.

Descriptif du poste :

Fan de e-commerce, vous ne vous séparez jamais de votre mobile. Vous êtes un leader en devenir. Inspirant, vous aimez convaincre, avec humour et empathie.

UMALIS VIP est le portage salarial des techniciens, ingénieurs et docteurs en informatique, ceux qui bâtissent l'avenir. Vous aimez partager leur passion et leur offrir les moyens de réussir.

Vous travaillerez à un argumentaire de vente, rencontrez des directeurs des achats, en binôme avec un ingénieur d'affaire. A l'écoute des besoins des freelances vous partagerez vos infos avec une équipe de community managers et nos webmasters.

Description du profil :

- Ouvert sur les autres cultures, vous aimez voyager, découvrir, explorer. La nouveauté ne vous fait pas peur, elle vous enthousiasme et vous énergise.

- Inclus dans une équipe internationale, répartie en France ( paris), Tunisie ( Tunis), et Togo ( Lomé), vous serez soutenu et accompagner dans votre progression. Votre maître de stage est un commercial confirmé et pédagogue.

Conditions et perspectives :

Stage de 6 mois, Lieu du Stage : Paris 8ème

Indemnité de stage : 1200 € Nets/mois

Embauche possible sur création de poste

Veuillez nous envoyer vos candidatures ( LM + CV ) à l'adresse : pdg@umalis.fr