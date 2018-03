Un Israélien mortellement poignardé à Jérusalem-Est

(Actualisé avec mort de l'Israélien)

JÉRUSALEM, 18 mars (Reuters) - Un garde de sécurité israélien a été mortellement blessé d'un coup de couteau dimanche dans la vieille ville de Jérusalem et son assaillant a été identifié par Israël comme étant Palestinien.

L'agresseur a été abattu par la police sur les lieux, a annoncé la police.

Il s'agit de la deuxième attaque en deux jours contre des Israéliens à Jérusalem et en Cisjordanie.

L'Israélien mort de ses blessures, Adiel Colman, était âgé d'une trentaine d'années et père de quatre enfants, a déclaré le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld. Il habitait Kohav Hashahar, une colonie de peuplement en Cisjordanie occupée.

Selon le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, le suspect est Abdel Rahman Bani Fadel, 28 ans, un Palestinien père de deux enfants originaire du village d'Akraba près de Naplouse en Cisjordanie.

Vendredi, deux soldats israéliens ont été renversés et tués dans une attaque à la voiture bélier menée par un Palestinien en Cisjordanie. (Jeffrey Heller et Ori Lewis; Nicolas Delame et Danielle Rouquié pour le service français)