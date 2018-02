Un attentat fait deux morts et 75 blessés à Benghazi en Libye

(Bilan actualisé)

BENGHAZI, Libye, 9 février (Reuters) - Un double attentat à la bombe a fait deux morts et 75 blessés vendredi, jour de grande prière, dans une mosquée de Benghazi, dans l'est de la Libye, a-t-on appris auprès des secours.

L'attentat a visé une petite mosquée du quartier de Madjouri. Les deux bombes avaient été placées dans des sacs à la porte de l'édifice religieux.

Les explosions ont probablement été déclenchées à distance avec un téléphone portable, a-t-on déclaré de source militaire.

Il y a deux semaines, un double attentat à la voiture piégée a fait 35 morts et une soixantaine de blessés près d'une mosquée du quartier d'Al Salmani.

La ville de Benghazi, capitale de la Cyrénaïque et deuxième ville du pays, est contrôlée par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar.

Après trois ans d'affrontements, l'ANL a annoncé fin décembre avoir repris le dernier quartier de Benghazi encore tenu par des combattants islamistes.

Le maréchal Haftar conteste le gouvernement installé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et laisse entendre qu'il pourrait briguer la présidence libyenne lors des élections prévues cette année. (Ayman al-Warfalli; Guy Kerivel et Eric Faye pour le service français)