Un commandant des taliban pakistanais tué par un drone américain

PESHAWAR, Pakistan, 9 février (Reuters) - Un commandant des taliban pakistanais et d'autres islamistes ont été tués lors de deux frappes de missiles américains dans des secteurs à la frontière afghano-pakistanaise, ont déclaré vendredi des responsables.

Quatre responsables des services de renseignement pakistanais et trois chefs taliban ont indiqué à Reuters que deux frappes de missiles américains étaient à l'origine de la mort de ces islamistes.

Un commandant des taliban pakistanais, Khan Said, alias Sajna, et trois autres personnes ont péri dans un tir de missiles contre leur pick-up à Margha, un village du district de Birmal, dans la province afghane de Paktika.

Les responsables cités ont requis l'anonymat car ils ne sont pas habilités à communiquer des informations. Basés dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, ils disposent d'informateurs sur le terrain, des deux côtés de la frontière.

Trois commandants des taliban pakistanais ont confirmé leurs déclarations.

Sajna est un important commandant des taliban pakistanais qui a noué des liens étroits avec les taliban afghans, ont dit les responsables pakistanais.

La deuxième frappe a visé un bâtiment de Gurwek, dans la région du Nord-Waziristan, et sept islamistes ont péri dans les tirs de missiles, ont dit les trois commandants taliban.

Le nombre de frappes menées par des drones américains dans les régions à la frontière pakistano-afghane a considérablement augmenté depuis l'investiture de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2017, même s'il est encore loin du nombre atteint en 2010, sous Barack Obama.

Les relations entre Washington et Islamabad se sont détériorées ces derniers temps, depuis le tweet agacé de Donald Trump le 1er janvier, sur les "mensonges et la tromperie" du Pakistan concernant son soutien présumé aux taliban afghans et à leurs alliés. En janvier, les Etats-Unis ont suspendu pour deux milliards de dollars d'aide à Islamabad.

Le Pakistan dément accorder refuge sur son territoire à des islamistes armés et accuse Washington de ne pas considérer à leur juste mesure les sacrifices consentis par les Pakistanais dans leur guerre contre les insurgés. (Jibran Ahmed et Saud Mahsud Eric Faye pour le service français)