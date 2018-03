Un criminel de guerre malien présumé transféré à la CPI

AMSTERDAM, 31 mars (Reuters) - La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé samedi soir avoir placé en détention à La Haye un ressortissant malien soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pendant l'occupation du nord du Mali par des groupes djihadistes.

Le suspect, désigné par la CPI sous le nom de Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, est poursuivi pour des crimes commis entre 2012 et 2013 alors qu'il dirigeait la police islamique à Tombouctou, dont la destruction de mausolées et la mise en oeuvre de politiques qui ont mené à l'esclavage sexuel de femmes et de jeunes filles.

La CPI précise dans un communiqué que le djihadiste présumé lui a été livré par les autorités maliennes. Il comparaîtra mercredi devant un juge. (Toby Sterling Tangi Salaün pour le service français)