Un cyclone fait 29 morts dans l'est de Madagascar

(Bilan actualisé)

Le cyclone Ava, qui a frappé l'est de Madagascar au cours du week-end, a fait au moins 29 morts, deux disparus et trois blessés, selon le dernier bilan communiqué lundi par les autorités.

Ava a balayé Madagascar vendredi et samedi, frappant surtout la côte est de l'île avec des vents compris entre 140 et 190 km/h.

Plus de 13.000 personnes ont dû être évacuées tandis que plus de 16.000 élèves sont concernés par les fermetures des écoles jusqu'à jeudi en raison des inondations et des risques de glissement de terrain.

La production de vanille n'a en revanche pas été affectée, a déclaré à Reuters le président du Groupe des exportateurs de vanille, Georges Geeraerts, soulignant que le cyclone Ava n'avait pas touché les zones d'exploitation et qu'il n'y avait eu "aucun impact" sur la production.

Madagascar est le premier producteur mondial de vanille, avec près de la moitié de la production mondiale.

En mars dernier, un précédent cyclone, Enawo, avait fait au moins 78 morts dans l'île et endommagé environ 30% des récoltes de vanille. (Lovasoa Rabary et George Obulutsa; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français, édité par Henri-Pierre André)