Un député suspendu par le Labour britannique après des accusations de harcèlement

LONDRES, 30 avril (Reuters) - Le député travailliste John Woodcock, une des voix très critiques à l'égard de son chef de file, Jeremy Corbyn, a été suspendu le temps d'une enquête sur des accusations de harcèlement sexuel, a annoncé lundi le principal parti de l'opposition britannique.

D'après le Mail on Sunday et le Sunday Mirror, Woodcock aurait envoyé des messages et des courriels déplacés à une employée du Labour, qui a démissionné après avoir travaillé pendant deux ans pour le parti.

"John Woodcock a été suspendu du Labour Party en attente d'une procédure officielle", a dit un porte-parole du parti. "Il ne serait pas approprié d'en dire davantage sur une affaire en cours."

Le député a réfuté les accusations portées contre lui et critiqué la décision de son parti de le suspendre, mais coopère à l'enquête. (Alistair Smout Henri-Pierre André pour le service français)