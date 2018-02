Un dirigeant kurde syrien libéré à Prague, colère d'Ankara

(Actualisé avec ministère tchèque des A.E., 5e paragraphe)

PRAGUE, 27 février (Reuters) - Un tribunal tchèque a ordonné mardi la remise en liberté de Saleh Muslim, ancien dirigeant du Parti de l'union démocratique (PYD) kurde syrien, dont la Turquie réclame l'extradition.

Cette décision a été condamnée par Ankara. Le vice-Premier ministre turc, Bakir Bozdag, a dénoncé "un soutien sans équivoque au terrorisme" qui aura des conséquences négatives sur les relations entre la Turquie et la République tchèque.

Le ministre turc de la Justice, Abdulhamit Gül, a parlé d'une "erreur" commise pour des raisons politiques par la justice tchèque. Ankara, a-t-il dit, n'accepte pas cette décision et va poursuivre la procédure juridique pour obtenir gain de cause.

L'ambassadeur de Turquie à Prague, Ahmet Necati Bigali, a fait part de sa "tristesse".

Le ministère tchèque des Affaires étrangères a répliqué que toute demande d'extradition serait traitée conformément aux conventions et au droit international. "La République tchèque rejette catégoriquement toute accusation de soutien au terrorisme international", a dit le ministère par un communiqué.

La demande turque d'extradition reste toujours valable. Le dirigeant kurde syrien s'est engagé devant le tribunal de Prague à répondre aux futures convocations de la justice et à ne pas quitter l'Union européenne.

Ankara considère le PYD et sa milice YPG (Unités de protection du peuple), qui affronte l'armée turque dans la région d'Afrin en Syrie depuis plus d'un mois, comme un prolongement du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le PKK mène depuis plus de trente ans une insurrection en territoire turc.

Saleh Muslim, 67 ans, avait été interpellé samedi à Prague à la demande d'Ankara qui l'accuse de meurtres et d'atteinte à l'unité de la Turquie.

Mardi, il a déclaré qu'il était au courant du mandat d'arrêt international lancé par la Turquie contre lui mais qu'il ne l'avait pas pris au sérieux. Il a rejeté les accusations portées contre lui par les autorités turques.

(Robert Muller et Jan Lopatka, avec Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay et Ezgi Erkoyun en Turquie, Guy Kerivel et Eric Faye pour le service français)