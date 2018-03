BEYROUTH, 31 mars (Reuters) - Un drone israélien s'est écrasé samedi dans le Sud-LIban, rapporte la chaîne de télévision Al Manar, organe de propagande du Hezbollah.

"Un drone israélien non armé s'est écrasé entre les villages de Beït Yahoune et Baraachit", écrit Al Manar sur on site internet. (Tom Perry, Nicolas Delame pour le service français)