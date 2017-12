Un homme précipite sa voiture contre le siège du SPD à Berlin

(Actualisé avec porte-parole de la police, dernier paragraphe)

Un automobiliste a précipité sa voiture dimanche soir contre le siège du Parti social-démocrate (SPD) à Berlin; à ce stade de l'enquête, la police allemande penche pour une tentative de suicide.

L'homme, hospitalisé pour des blessures superficielles, n'a pas été identifié par les enquêteurs, qui ont simplement indiqué qu'il était âgé de 58 ans.

Des bidons d'essence et des cartouches de gaz ont été découverts à l'intérieur du véhicule, qui n'a été que légèrement endommagé dans le choc.

Le système automatique anti-incendie de la Willy Brandt Haus, le siège du SPD, ont éteint les flammes qui ont suivi la collision.

Une porte-parole de la police a précisé lundi à la mi-journée que l'homme avait lui-même déclaré avoir tenté de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs n'ont rien trouvé qui permette de remettre sa version en cause et l'incident ne ressemble pas à un attentat, a-t-elle ajouté. (Georg Merziger et Hannibal Hanschke; Henri-Pierre André pour le service français)