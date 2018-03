Un nouveau rapport sur l'aviation privée révèle les préférences en matière de vol de l'élite des voyageurs d'affaires et des clients fortunés

Wealth-X et VistaJet présentent le The Jet Traveler Report: The Global Perspective on Who Flies Privately and How

LONDRES, le 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -Wealth-X, cabinet leader mondial de connaissance et de l'information sur les plus populations les plus fortunées, et VistaJet, première et unique compagnie d'aviation mondiale, viennent de publier ce jour la première analyse centrée sur le client du secteur de l'aviation privée. The Jet Traveler Report: The Global Perspective on Who Flies Privately and How offre des perspectives uniques sur le profil de ces voyageurs qui sillonnent le globe en jet privé, leur façon de se déplacer et ce qui compte le plus à leurs yeux.





Pour télécharger le rapport complet, veuillez vous rendre sur : vistajet.com/TheJetTravelerReport

L'aviation privée occupe une place grandissante. Toutefois, la population des particuliers ultra fortunés et la flotte mondiale d'avions privés n'augmentent pas au même rythme, soulignant que tous ceux qui se déplacent régulièrement en avion privé ne sont pas forcément propriétaire de leur avion. Une grande partie de cette croissance provient d'une hausse des autres solutions de déplacement aérien, notamment les programmes d'adhésion, la propriété fractionnée et l'affrètement à la demande, qui permettent aux personnes d'accéder à toute une flotte de jets privés à leur convenance.

Wealth-X a tiré parti de sa base de données internationale de dossiers sur les particuliers très fortunés (dont le patrimoine est s'élève à 30 millions USD ou est supérieur) pour dresser le profil des passagers qui font appel à des formules de déplacement aérien différentes. Ces passagers ont même pu faire entendre leur point de vue dans ce rapport qui retranscrit le contenu d'entretiens approfondis menés par des experts pour en savoir plus sur la façon et les raisons à l'origine des déplacements en avion de ces particuliers très fortunés.

Pour comparer les différents types de passagers, The Jet Traveler Report classe les voyageurs très fortunés en trois groupes :

Les propriétaires : qui possèdent leur propre avion, ou une partie d'un avion ;

Les membres : qui font partie d'un programme d'abonnement pour des vols privés ;

Le public au sens plus large des particuliers fortunés : on compte parmi ce public, ceux qui utilisent diverses formules pour leurs déplacements aériens, y compris l'affrètement à titre privé et les compagnies aériennes commerciales.

« En identifiant qui sont ces personnes et en comprenant comment et pourquoi elles prennent l'avion, cela nous permet de mieux comprendre les choix auxquels elles sont confrontées et les typologies qui existent sur le marché », a indiqué Winston Chesterfield, Directeur de Wealth-X Custom Research. « Cela ne se résume pas toujours à une simple question de fortune personnelle. En fait, nombre de propriétaires d'avion sont également membres de programmes d'abonnement pour des vols privés. Il n'est pas rare, pour des particuliers très fortunés, de faire appel aux diverses formules de déplacement aérien, en fonction de leurs besoins ».

Comme les dirigeants d'entreprise et la population des ultra fortunés se trouvent en présence d'un large éventail d'options, VistaJet et Wealth-X ont identifié cinq facteurs principaux qui influent sur leur manière de choisir leur type de vol :

Optimisation du temps Contrôle Sentiment de sécurité Atténuation du risque Valeur perçue

Chaque solution de vol a ensuite été évaluée de manière objective à l'aune de ces exigences afin de créer un indice qui donne une approche rationalisée de la comparaison des options de vol du point de vue du client.

Principales conclusions du rapport :

La fortune moyenne des propriétaires d'un avion et des membres de programmes privés est similaire ; elle s'élève respectivement à 1,5 et 1,16 milliard USD, certains appréciant un degré de flexibilité plus élevé en ayant accès à toute une flotte, plutôt qu'en procédant à l'acquisition d'un seul avion ;

On observe un vaste mouvement de désengagement de la propriété entière ou fractionnée d'un avion. En effet, comme la dépréciation des appareils devrait rester élevée pour la plupart des modèles d'avion, on accorde davantage de valeur aux exigences quant à ses conditions de déplacement en avion, plutôt qu'à l'acquisition d'actifs ;

La demande pour des trajets plus longs et des cabines plus grandes est en hausse. 85 % des nouvelles dépenses de l'aviation en jets d'affaires au cours des cinq prochaines années devraient être consacrées à ces tailles d'avions ;

Montée en puissance d'une génération de clients plus jeunes, toutes régions du monde confondues. Leur approche nouvelle de leur mode d'accès aux services continuera de stimuler l'innovation au sein du secteur.

« Chez VistaJet, nous plaçons nos clients au coeur de tout ce que nous faisons. Lorsqu'un membre rejoint notre Programme, nous commençons par élaborer son profil de préférences, que nous n'avons de cesse de compléter à chaque vol. Cela pourrait paraître évident, mais l'infrastructure requise pour offrir le niveau de service que nos clients attendent sur chaque vol, entre 187 pays, 1 600 aéroports moyennant un préavis de 24 heures, est incroyablement sophistiquée », explique Ian Moore, Directeur commercial de VistaJet. « La notion de service a également évolué. Il peut s'agir de savoir proposer des distractions à bord lors de voyages avec des enfants ou d'offrir des solutions afin de garantir la plus stricte confidentialité lors de réunions d'affaires. Chaque vol est différent et les clients exigent un maximum de souplesse, tout en expérimentant le plus haut niveau de service ».

The Jet Traveler Report répond à la question de qui s'offre des déplacements en avion privé et comment identifier les principales typologies des passagers de l'aviation privée, notamment ceux qui veulent avoir la maîtrise totale, ceux qui veulent être connectés sans interruption à tout moment et les passagers occasionnels. Le rapport contient également une présentation des tendances macroéconomiques les plus importantes qui façonneront le secteur des jets d'affaires. L'aviation d'affaires semble promise à un avenir prospère, mais tout le monde ne profitera pas de sa croissance à parts égales.

Fruit de 14 années d'investissement et de développement, VistaJet est l'une des sociétés de l'aviation d'affaires les plus intégrées au plan technologique. Outre l'adhésion à son Programme emblématique, la nouvelle solution numérique de VistaJet, baptisée Direct, propose aux clients un service entièrement intégré de bout en bout via son application et son site Internet. Suite à un investissement de Rhône Capital l'an dernier, VistaJet est devenue l'une des cinq première Licornes d'Europe - et la première de Malte -, avec des fonds propres supérieurs à 2,5 milliards USD. La société est bien positionnée pour s'emparer d'une part de marché encore plus grande en offrant une couverture mondiale et un service immanquablement inégalé.

