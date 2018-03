Un référendum sur l'avortement annoncé en Irlande pour le 25 mai

(Précisions, contexte)

DUBLIN, 28 mars (Reuters) - Les Irlandais seront invités à dire le 25 mai par référendum s'ils donnent au Parlement la possibilité d'assouplir la législation sur l'avortement, qui demeure l'une des plus restrictives au monde, a annoncé le gouvernement mercredi.

L'interdiction totale de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), qui a longtemps prévalu en Irlande, n'a été levée qu'en 2013.

Les avortements sont désormais autorisés, mais seulement dans les cas où la vie de la mère est en danger.

Il sera demandé aux électeurs le 25 mai de dire s'ils veulent supprimer le 8e amendement de la Constitution, voté en 1983 dans le but d'inscrire dans la loi fondamentale du pays le droit égal à la vie de la mère et de l'enfant à naître et si, à la place, ils autorisent le Parlement à légiférer en la matière.

"Après des mois de débats politiques sur cette question, les Irlandais vont enfin pouvoir donner leur avis", a déclaré le ministre de la Santé, Simon Harris, après l'annonce de la date du référendum.

"On ne peut plus accepter que des milliers de femmes se rendent chaque année à l'étranger pour avorter, vous avez l'occasion de réparer cette erreur", a-t-il ajouté à l'intention des électeurs.

L'Eglise catholique, opposée à l'IVG, a perdu beaucoup de son influence ces dernières années en Irlande après une série de scandales sexuels et de pédophilie.

Elle pèsera néanmoins dans le débat, d'autant que le vote interviendra trois mois avant la visite du pape François, la première d'un pape sur l'île depuis près de 40 ans.

Les enquêtes d'opinion montrent que les Irlandais sont divisés sur la question, les jeunes appuyant nettement une libéralisation de l'avortement tandis que les plus de 65 ans y sont fortement opposés.

Le dernier sondage, publié dimanche, donne le "Oui" à 56%, en recul de quatre points par rapport à la précédente enquête il y a deux mois, contre 26% au "Non" et 18% d'indécis.

Les deux principaux partis politiques irlandais, le Fine Gael du Premier ministre Leo Varadkar, et le Fianna Fail, sont profondément divisés sur la question. (Padraic Halpin et Graham Fahy; Danielle Rouquié et Tangi Salaün pour le service français)