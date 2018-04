Un repreneur irlandais pour les magasins suisses de Toys'R'Us

Cologne (awp/ats/dpa) - Un acquéreur a été trouvé pour les dix magasins suisses du distributeur de jouets américain Toys'R'Us. Ils seront repris par le groupe irlandais Smyths Toys, a annoncé samedi la filiale de Toys'R'Us pour l'Europe centrale.

Smyths Toys reprendra également les 83 filiales du groupe américain en Allemagne et en Autriche et les boutiques en ligne de l'espace germanophone (DACH). L'accord trouvé doit encore être validé par le tribunal statuant en matière de faillite et les autorités de la concurrence.

Le groupe irlandais assure vouloir reprendre l'ensemble des quelque 2000 employés de Toys'R'Us et le management dans les trois pays, y compris le siège à Cologne. Aucune information n'a été donnée quant au prix de la transaction.

Selon le communiqué, Smyths Toys gère actuellement 110 magasins physiques et en ligne en Irlande et au Royaume-Uni. Avec cette acquisition, il deviendra le plus grand distributeur de jouets et d'articles pour bébés en Europe.

La société irlandaise se dit convaincue de pouvoir introduire sa propre marque sur le continent. Toys'R'Us a de nombreux clients fidèles en Suisse, Allemagne et Autriche, où il réalise des bénéfices. "C'est un bon point de départ pour notre expansion", assure le groupe basé à Galway (ouest).

Mis en difficulté par la concurrence d'internet, Toys'R'Us s'était déclaré en faillite en septembre dernier. Après avoir cherché en vain un repreneur, la société née après-guerre à Washington va devoir vendre ou fermer l'ensemble de ses filiales.

Le groupe comptait plus d'un millier de filiales et environ 64'000 employés à travers le monde. Il dispose d'une enseigne en Suisse romande, à Ecublens (VD).

