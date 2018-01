Un train de marchandises a déraillé jeudi dans la grande banlieue de Mexico et un wagon a percuté une maison faisant cinq morts, rapportent les autorités.

Le bilan de l'accident, survenu à l'aube dans la municipalité densément puuplée d'Ecatepec, pourrait s'alourdir.

On ignore à ce stade la cause du déraillement du convoi, qui transportait des semences. (Lisbeth Diaz et Julia Love, Gilles Trequesser pour le service français)