Un tribunal turc ordonne la remise en liberté du journaliste Sahin Alpay

ISTANBUL, 16 mars (Reuters) - Un tribunal turc a ordonné la remise en liberté du journaliste Sahin Alpay, qui travaillait pour le quotidien Zaman, aujourd'hui disparu, rapporte vendredi la chaîne de télévision privée CNN Türk.

Le tribunal a assorti sa décision d'une mesure de contrôle judiciaire avec assignation à résidence.

Dans la journée, la Cour constitutionnelle de Turquie avait jugé pour la deuxième fois que les droits du journaliste n'avaient pas été respectés en détention avant de requérir sa libération.

Sahin Alpay, qui est détenu depuis plus d'un an, est accusé de liens avec une entreprise terroriste et de tentative de renversement du gouvernement dans le cadre du coup d'Etat manqué de juillet 2016 qui a fait plus de 240 morts et déclenché de vastes purges au sein des institutions et des médias turcs.

Il nie les faits qui lui sont reprochés. (Ezgi Erkoyun Henri-Pierre André pour le service français)