Une expédition polonaise va tenter la première hivernale du K2

Une expédition polonaise s'est mise en route dimanche pour tenter la première ascension hivernale du K2, deuxième plus haut sommet de la planète situé à la frontière entre le Pakistan et la Chine, dans la chaîne de l'Himalaya.

Culminant à 8.611 mètres d'altitude, le K2, dans le massif du Karakoram, a été conquis pour la première fois par une expédition italienne, en 1954. Contraint à bivouaquer sans équipement à plus de 8.000 mètres, Walter Bonatti, légende de l'alpinisme italien, y avait frôlé la mort.

Le K2 est considéré comme l'une des montagnes les plus difficiles et exigeantes au monde. Plus de 70 alpinistes y ont perdu la vie. Aucun himalayiste n'a réussi son ascension en hiver, quand les conditions météorologiques la rendent encore plus dure.

Un des membres de l'expédition polonaise, Adam Bielecki, 34 ans, a confié à Reuters que l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'alpinisme était une "forte motivation" pour ses compagnons de cordée et lui.

Les Polonais se sont fait une spécialité des premières hivernales des sommets à plus de 8.000 mètres. Gravir le K2 dans ces conditions serait "le dernier chapitre de ce livre", a-t-il poursuivi.

L'expédition comprend 13 alpinistes sous la direction de Krzysztof Wielicki, 67 ans, qui avait dû renoncer en 2003 à une précédente tentative de première hivernale sur le K2.

L'ascension devrait débuter autour des 8 ou 9 janvier, avec un retour prévu au camp de base à la mi-mars. (Saad Sayeed; Henri-Pierre André pour le service français)