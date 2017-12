Une explosion fait six morts lors de funérailles en Afghanistan

Six personnes ont été tuées et 15 autres blessées par une explosion dimanche à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, lors des funérailles d'un ancien gouverneur de district, a déclaré un porte-parole des autorités provinciales.

Cette probable attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

Jeudi, un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique a visé un centre culturel chiite à Kaboul, faisant 41 morts et plus de 80 blessés. (Ahmad Sultan et Rafiq Sherzad; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)