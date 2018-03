Une juge doit établir si Trump a violé le Premier amendement sur Twitter

(Actualisé après l'audience)

NEW YORK, 8 mars (Reuters) - Une juge fédérale du district de New York s'est interrogée jeudi sur la capacité constitutionnelle du président Donald Trump à bloquer certains utilisateurs sur Twitter.

La juge Naomi Reice Buchwald entendait des plaignants qui accusent Trump de violer le Premier amendement de la Constitution américaine en empêchant des internautes d'interagir avec lui sur ce réseau social.

"Dès lors qu'il s'agit d'un forum public, on ne peut pas contraindre quelqu'un au silence parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit", a dit la juge Buchwald, établissant une comparaison entre Twitter et une réunion publique où, a-t-elle souligné, des représentants du gouvernement ne peuvent pas couper le son des micros si les questions posées leur déplaisent.

En juillet, plusieurs utilisateurs du réseau social et l'organisation Knight First Amendment Institute ont intenté une action en justice contre le président américain.

Ils l'accusent d'avoir bloqué de nombreux utilisateurs qui l'ont moqué, critiqué ou qui ont exprimé leur désaccord après des publications du président sur le réseau social, ce qui les prive de toute interaction avec lui.

Les plaignants considèrent que le compte Twitter du président - @realDonaldTrump - est un espace public et que priver des personnes d'interaction avec lui, sur la base de leurs opinions, est contraire au Premier amendement, qui garantit la liberté d'expression.

Le président américain estime que son compte Twitter est personnel et a fait valoir que, quand bien même on le jugerait public, il faudrait dans ce cas le concevoir comme une expression du "discours gouvernemental" et non un espace de discussion publique.

Son avocat, Michael Baer, a plaidé à l'audience que la comparaison pertinente n'était pas celle établie par la juge Buchwald mais plutôt le libre choix de Trump de poursuivre une réunion publique ou de s'en aller.

La juge de Manhattan doit à présent décider si elle retient la plainte ou si elle déboute les plaignants. Elle n'a pas dit quand elle rendrait sa décision. (Brendran Pierson Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)