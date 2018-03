Une plainte contre Trump pour harcèlement sexuel jugée recevable

NEW YORK, 20 mars (Reuters) - Une plainte pour harcèlement sexuel déposée contre Donald Trump par une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité "The Apprentice" a été qualifiée de recevable par une juge de New York, mardi.

La juge Jennifer Schecter de la cour suprême de Manhattan a expliqué n'avoir "absolument aucune autorité" pour classer ou rejeter la plainte déposée par Summer Zervos au motif que celle-ci visait le président des Etats-Unis.

Cette décision de justice pourrait contraindre Trump à devoir répondre aux questions des avocats de Summer Zervos et braquer les projecteurs sur le comportement de l'homme d'affaires à l'égard des femmes.

Plusieurs autres femmes affirment avoir été victimes de comportements abusifs de la part du milliardaire.

( Brendan Pierson; Pierre Sérisier pour le service français)