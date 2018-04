Union européenne : Le chômage dans les régions de l'UE en 2017 - Le taux de chômage régional dans l'UE compris entre 1,7 % et 29,1% - Le taux de chômage a baissé dans 8 régions de l'UE sur 10

Plus de 80% des régions NUTS 2 que compte l'Union européenne (UE) ont vu leur taux de chômage des personnes âgées de 15 à 74 ans diminuer en 2017 par rapport à 2016 et environ 60% ont enregistré un recul d'au moins 0,5 point de pourcentage. Toutefois, les taux de chômage régionaux sont toujours marqués par de fortes disparités entre régions de l'UE. Les taux les plus faibles ont été enregistrés dans la région de Praha (1,7%) en République tchèque et Trier (2,0%) en Allemagne, suivies par les régions de la République tchèqueStřední Čechy et Jihozápad ainsi que par les régions allemandes Niederbayern et Mittelfranken (2,1% chacune).

Texte complet disponible sur le site d'EUROSTAT