VALGO franchit le cap de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et poursuit son développement à l'international

VALGO franchit le cap des 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et poursuit son développement à l'international VALGO, ETI française spécialisée dans la dépollution des sols et la revitalisation des friches industrielles, présente ses résultats pour l'année fiscale 2017, avec un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, en hausse de 20%. Sur un marché en forte croissance, porté par les enjeux environnementaux et l'économie circulaire, VALGO poursuit le développement de son modèle unique de « Valgorisation », en France et à l'international, avec notamment l'ouverture d'ici la fin de l'année d'une filiale en Chine. Créé en 2004 à Toulouse, le Groupe VALGO, spécialisé dans la dépollution des sols et des nappes phréatiques, la transformation des déchets en énergie, et les opérations de désamiantage, confirme aujourd'hui son statut d'ETI à fort potentiel, grâce à une année 2017 marquée par :

+20% de chiffre d'affaires consolidé, à 60 millions d'euros

+12% de masse salariale avec 358 salariés (dont 320 en France)

Un objectif confirmé de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020



Porté par un marché en pleine croissance, VALGO se donne par ailleurs pour ambitions en 2018 de :







Conforter son modèle unique de « Valgorisation », concept intégré de revitalisation de sites industriels alliant les trois métiers de l'entreprise : déconstruction, dépollution / désamiantage, développement immobilier et économique des sites. Un modèle mis en oeuvre depuis 2014 sur le Pôle d'Innovation des Couronnes, vaste projet de dépollution et reconversion de l'ancienne raffinerie Pétroplus près de Rouen. Face aux enjeux environnementaux actuels et de revitalisation des territoires, les pouvoirs publics comme les acteurs industriels privés plébiscitent notre modèle de « Valgorisation », visant à penser au coeur d'un même projet les dimensions liées à la dépollution et celles liées à la reconversion économique pérenne des sites, au bénéfice des territoires.







François Bouché, Président Directeur Général de VALGO

Poursuivre son développement à l'international, afin de développer les filiales du Groupe en Argentine, au Brésil, en Italie, et au Monténégro, mais également d'ouvrir, d'ici la fin de l'année, une filiale en Chine. Un projet stratégique qui a été accéléré par la participation de François Bouché à la délégation de chefs d'entreprise accompagnant le Président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite dans le pays. Nous réalisons aujourd'hui près de 10% de notre chiffre d'affaires à l'export, essentiellement dans le sud de l'Europe et en Amérique. La participation au voyage présidentiel en Chine, en janvier dernier, nous a permis de confirmer nos ambitions et d'accélérer nos projets dans ce pays, à l'heure où le gouvernement chinois se dote, pour la première fois de son histoire, d'une réglementation sur la pollution industrielle







Floriane Gouache - fgouache@amalthea.fr - 04 26 78 27 15 À propos de VALGO - www.valgo.com Créée en 2004 à Toulouse, VALGO est une entreprise spécialisée dans la dépollution des sols et des nappes phréatiques, les opérations de désamiantage, et la réhabilitation de sites pollués, avec plusieurs milliers d'opérations de dépollution à son actif. Aujourd'hui basée à Paris, le Groupe VALGO compte près de 360 collaborateurs, répartis sur 10 agences en France métropolitaine, 1 à la Réunion, et 4 filiales dans le monde (Argentine, Brésil, Italie, Monténégro). Avec 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, et un objectif à 100 millions pour 2020, le Groupe VALGO a pour ambition de devenir un leader mondial dans la remédiation des sites et sols pollués, et dans la transformation des déchets organiques en énergie.

