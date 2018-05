Communiqué de Presse



VATEL DIRECT boucle sa dixième levée de fonds



Paris, le 17 mai 2018 – La plateforme de financement obligataire participatif Vatel Direct vient de lever 499 240 euros pour le compte de C1, une société de marchand de biens créée en 2011.

La société, qui intervient sur la ville de Rouen et son agglomération, acquiert des biens immobiliers, et y apporte des modifications soit en réalisant des travaux, soit en redéfinissant les surfaces du bien.

Le placement a pris la forme d'une émission obligataire qui fait ressortir un taux d'intérêt annuel de 8% en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un risque de non liquidité, et sera remboursée mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1 000 € à un versement mensuel brut par C1 de 31,34 € pendant 3 ans.

Avec ce dixième dossier, Vatel Direct confirme sa place dans le top 5 des plateformes de financement participatif qui ont le plus prêté depuis janvier.



À propos de Vatel Direct Vatel Direct, SAS au capital de 200 000 euros, RCS 814 648 119 est Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l'ORIAS n°17002715. Vatel Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 2,5 M€ et sur des durées de 3 à 5 ans. La plateforme a déjà financé plus de 10 PME pour plus de 10 M€ depuis sa création.



Contact Presse

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

T : 01.81.70.96.33 | M : 06.71.91.18.83

jpmocci@ulysse-communication.com



Fabio Marquetty

T : 01.81.70.96.32 | M : 06.28.45.40.97

fmarquetty@ulysse-communication.com

