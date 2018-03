VENTE-UNIQUE.COM LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH À PARIS

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou auprès de ressortissants américains

Emission d'actions nouvelles pour un montant d'environ 7 M€ et cession d'actions existantes pour un montant d'environ 22 M€ [1] ;

Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 9,84 € et 11,56 € ;

Période de souscription : du 14 mars au 27 mars 2018 inclus (28 mars pour le placement global) ;

Éligible au PEA & PEA-PME.

14 mars 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe[2], annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 13 mars 2018, le visa numéro 18-083 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 23 février 2018 sous le numéro I.18-005, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

13% de croissance en 2016-2017 et 20% au 1er trimestre 2017-2018

Créé en 2006, Vente-unique.com s'est rapidement développé en France, puis en Europe, grâce à une promesse client reposant sur 3 piliers indissociables :

La qualité de l'offre , illustrée par une sélection de 8 000 références en propre et des nouveautés régulières couvrant tous les styles de mobilier (design, ethnique, rustique, scandinave, vintage, etc.) ;

, illustrée par une sélection de 8 000 références en propre et des nouveautés régulières couvrant tous les styles de mobilier (design, ethnique, rustique, scandinave, vintage, etc.) ; La compétitivité des prix , avec l'ambition, à qualité équivalente, d'être sensiblement moins cher que les offres comparables ;

, avec l'ambition, à qualité équivalente, d'être sensiblement moins cher que les offres comparables ; La richesse des services, afin d'améliorer en permanence l'expérience client (moteur de recherche optimisé, achat 100% en ligne, disponibilité des stocks, livraison rapide, centre d'appels, etc.).

Aujourd'hui, Vente-unique.com couvre 10 pays en Europe (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, Italie depuis 2017 et Portugal depuis janvier 2018) et a livré plus de 1 million de clients avec un taux de satisfaction de 92%.

Grâce à son développement vertueux, à la fois en France et à l'international, Vente-unique.com a réalisé, sur son dernier exercice[3], clos le 30 septembre 2017, un chiffre d'affaires de 76,8 M€, en croissance +13% sur un an. Au 1er trimestre de l'exercice 2017-2018, les ventes ont encore progressé de +20%.

Une société avec une forte culture de la rentabilité

Pour construire une dynamique pérenne de croissance rentable, Vente-unique.com a bâti une organisation particulièrement efficiente, centrée sur la maîtrise des étapes clés de la chaine de valeur (sourcing, marketing, informatique, logistique et service clients) et sur deux contrats de services (contrôle qualité et assistance sur la sélection des produits en Asie et location de l'entrepôt mutualisé avec Habitat) avec son actionnaire de référence, le groupe CAFOM. Cette organisation repose sur un puissant logiciel ERP, entièrement développé en interne, garantissant une parfaite connexion et fluidité entre les différents services.

S'appuyant sur sa forte culture digitale, Vente-unique.com exploite aujourd'hui pleinement tous les leviers offerts par le numérique pour optimiser son budget marketing (inférieur à 10% du chiffre d'affaires), maximiser le retour sur investissement de ses campagnes commerciales et dupliquer rapidement, avec des investissements maîtrisés, le site dans de nouveaux pays.

Cette organisation permet à Vente-unique.com d'afficher de solides niveaux de rentabilité. L'Ebitda[4] s'est établi à 7,1 M€ sur le dernier exercice, soit 9,2% du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel courant est ressorti à 5,9 M€ (7,7% de marge opérationnelle courante). Le bénéfice net annuel s'est élevé à 2,7 M€. Il intègre les surcoûts temporaires liés au déménagement vers le nouvel entrepôt (1,1 M€ de charges non récurrentes) et une charge d'impôts de 1,7 M€.

Une ambition de doublement de taille en 5 ans

Sur un marché du meuble et de l'équipement de la maison estimé à 179 Md$[5], Vente-unique.com bénéficie d'un puissant mouvement de transfert de la vente en magasin vers Internet. La part des ventes en ligne pourrait ainsi passer de 11,8% en 2016 à 16,5% en 2022[6], rattrapant ainsi progressivement son retard avec l'Amérique du Nord (35,6% de ventes sur Internet).

Grâce à ces puissants moteurs, Vente-unique.com prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance pour viser 150 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2022. Le Groupe prévoit d'alimenter cette tendance de fond prioritairement par une pénétration renforcée dans les 10 pays déjà couverts en Europe (objectif de 50% des ventes réalisées hors de France à terme contre 32% en 2016-2017) et un enrichissement de son offre en décoration (2% du chiffre d'affaires du Groupe en 2016-2017).

La bourse pour offrir une liquidité aux actionnaires cédants et soutenir la stratégie de développement

L'introduction en bourse de Vente-unique.com a pour objectifs principaux de permettre :

Au groupe CAFOM de procéder à un désengagement partiel de sa participation pour un montant d'environ 22 M€[7] afin de réaliser d'autres investissements ;

À la société d'acquérir une autonomie progressive et d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

Vente-unique.com entend affecter le produit de l'augmentation de capital, estimé à un montant brut de 7 M€, à ses objectifs stratégiques de développement, incluant :

L'extension de l'entrepôt d'Amblainville, représentant un investissement total d'environ 2,5 M€ ;

L'ouverture d'un entrepôt en Europe de l'Est, représentant un investissement total d'environ 3 M€ ;

L'élargissement de la gamme de produits livrés aux clients, notamment sur les petits objets de décoration, représentant un investissement total d'environ 1 M€.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 13 mars 2018 sous le numéro 18-083, composé du document de base enregistré par l'AMF le 23 février 2018 sous le numéro I.18-005, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de Vente-Unique.com (9/11 rue Jacquard – 93315 Le Pré Saint Gervais CEDEX), ainsi que sur les sites Internet de Vente-Unique.com (bourse.vente-unique.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Vente-Unique.com attire l'attention du public sur le chapitre 4 (« Facteurs de risques ») du document de base enregistré auprès de l'AMF (notamment les risques liés à l'importance de la relation entre Vente-Unique.com et les entités du groupe CAFOM développés à la section 4.3.1) et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération.

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 10 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2017, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 77 M€, en progression de +13%, et une marge d'Ebitda de 9,2%.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme dont le capital social s'élève à 86 788,65 €, divisé en 8 678 865 actions.

MARCHÉ DE COTATION

Euronext Growth - ISIN : FR0010766667 - Mnémonique : ALVU

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 9,84 € et 11,56 € par action.

MODALITÉS DE L'OFFRE

Un maximum de 654 205 actions nouvelles ;

Un maximum de 2 034 158 actions existantes cédées pouvant être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

7 M€ environ de produit brut de l'émission des actions nouvelles ;

21,8 M€ environ de produit brut de cession des actions existantes pouvant être porté à un maximum de 25,8 € en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 30,7 M€ en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.

STRUCTURE DE L'OFFRE

Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;

Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et en Australie).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice éventuel de la clause d'extension.

Deux catégories d'ordres sont susceptibles d'être émises en réponse à l'OPO :

Les ordres P : ordres prioritaires réservés aux actionnaires de CAFOM SA. Ces ordres ne peuvent porter que sur un nombre d'actions de la Société compris entre 10 et 250. Ils ont vocation à être servis au moins deux fois mieux que les ordres A dans la limite de 250 actions et par priorité aux ordres A. Il est précisé que, sera considéré actionnaire de CAFOM SA, tout actionnaire dont des actions de CAFOM SA seront enregistrées comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 13 mars 2018. Lors de la passation d'un ordre P, l'actionnaire concerné devra justifier de sa qualité d'actionnaire de CAFOM SA par la remise à son intermédiaire financier habilité d'une déclaration sur l'honneur à cet effet.

: ordres prioritaires réservés aux actionnaires de CAFOM SA. Ces ordres ne peuvent porter que sur un nombre d'actions de la Société compris entre 10 et 250. Ils ont vocation à être servis au moins deux fois mieux que les ordres A dans la limite de 250 actions et par priorité aux ordres A. Il est précisé que, sera considéré actionnaire de CAFOM SA, tout actionnaire dont des actions de CAFOM SA seront enregistrées comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 13 mars 2018. Lors de la passation d'un ordre P, l'actionnaire concerné devra justifier de sa qualité d'actionnaire de CAFOM SA par la remise à son intermédiaire financier habilité d'une déclaration sur l'honneur à cet effet. Les ordres A : il s'agit des ordres autres que les ordres P, donc non prioritaires, susceptibles d'être émis dans le cadre de l'OPO. Les ordres A sont eux-mêmes décomposés en fonction du nombre de titres demandés, comme indiqué ci-après : Fraction d'ordre A1 : entre 10 et 250 actions incluses ; et Fraction d'ordre A2 : au-delà de 250 actions.

: il s'agit des ordres autres que les ordres P, donc non prioritaires, susceptibles d'être émis dans le cadre de l'OPO. Les ordres A sont eux-mêmes décomposés en fonction du nombre de titres demandés, comme indiqué ci-après :

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

• Engagement d'abstention de la société : 180 jours ;

• Engagement d'abstention et de conservation de CAFOM : 180 jours ;

• Engagement d'abstention et de conservation du Manager : 365 jours.

CALENDRIER INDICATIF

13 MARS 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus 14 MARS 2018 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global 27 MARS 2018 Clôture de l'OPO 28 MARS 2018 Clôture du Placement Global

Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension

Début de la période de stabilisation éventuelle 3 AVRIL 2018 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global 4 AVRIL 2018 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth 27 AVRIL 2018 Date limite d'exercice de l'option de surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle





ÉLIGIBILITÉ DE L'OFFRE AU PEA ET AU PEA-PME

Vente-unique.com annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions Vente-unique.com peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

[1] Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,70 € par action, hors exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation [2] Sur l'exercice 2016-2017, la société a réalisé 68% de son chiffre d'affaires en France et 32% à l'international [3] Données auditées – normes IFRS [4] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées [5] Source : Euromonitor International, décembre 2017 [6] Source : Statista, décembre 2017 [7] Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,70 € par action, hors exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation

