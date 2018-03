VETOQUINOL : SOLIDE PROGRESSION DE TOUS LES INDICATEURS FINANCIERS EN 2017

ROC : 46,0 M€ EN HAUSSE DE +9,4%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 34,8 M€ EN HAUSSE DE +25,2%

Le Conseil d’administration de Vetoquinol SA, réuni le 14 mars 2018, a examiné l’activité et arrêté les comptes de l’exercice 2017. Ces derniers ont été audités par les Commissaires aux comptes.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 46,0 M€, en croissance de +9,4% ; le résultat net part du groupe s’établit à 34,8 M€, en croissance de +25,2%.

CHIFFRES CLÉS 2017 Chiffre d’affaires total 352,2 M€ +1,0 % en organique Chiffre d’affaires Essentiels 165,4 M€ +7,6% en organique Résultat opérationnel courant 46,0 M€ (+9,4%) Résultat net part du Groupe 34,8 M€ (+25,2%)

La progression modeste du chiffre d’affaires en 2017 reflète des situations contrastées. Les produits Essentiels enregistrent une robuste performance avec une croissance organique de +7,6% ; à fin décembre 2017, ils représentent 47,0% des ventes (165,4 M€) contre 44,1% à fin décembre 2016. La baisse des ventes des produits complémentaires, ainsi que la rationalisation de produits peu rentables, contrebalancent la performance des produits Essentiels.

Cette croissance des produits Essentiels favorise l’amélioration de la marge brute du Groupe sur l’exercice 2017 (+1,5 point).

Les territoires Amériques et Asie/Pacifique enregistrent de solides performances, respectivement +3,8% et +6,9% en croissance organique. Les ventes réalisées sur le territoire Europe demeurent pénalisées par le contexte de réduction des prescriptions des antibiotiques et affichent une baisse de 2,7% en organique. Les antibiotiques représentent 32% du chiffre d’affaires total du Groupe (33% à fin 2016). Les ventes de produits destinés aux animaux de compagnie augmentent de +1,7% en organique et celles destinées aux animaux de rente sont stables, principalement du fait des mesures visant à restreindre l’usage des antibiotiques en santé animale. La répartition des ventes entre les deux segments du marché (Animaux de compagnie/Animaux de rente) demeure équilibrée à respectivement 55% et 45% du chiffre d’affaires du Groupe.

Le résultat opérationnel courant du Groupe Vetoquinol progresse de +9,4% et s’établit à 46,0 M€, contre 42,1 M€ pour l’année 2016, soit 13,1% du chiffre d’affaires (+100 points de base). La marge sur achats consommés progresse de 1,5 point ; elle reflète les hausses de prix appliquées en 2017, les impacts favorables de rationalisation, des gains de change sur les achats ainsi que la progression des produits dits Essentiels. Les autres achats et charges externes sont stables ; les charges de personnel sont en hausse de +5,4%, en lien avec les hausses de salaires et le renforcement de la force de vente aux Etats-Unis principalement. Les dépenses de R&D sont en hausse et s’élèvent à 25,2 M€ soit 7,2% du chiffre d’affaires (6,9% en 2016).

Le résultat financier pour l’exercice 2017 (-2,3 M€ contre -0.2 M€ pour l’année 2016) est impacté par des effets de change négatifs principalement liés à l’affaiblissement du dollar US et à son impact sur l’encaisse en USD.

La charge d’impôt est en forte baisse de 3,4 M€ par rapport à l’année précédente. Elle prend en compte les conséquences de la baisse du taux fédéral à 20% aux Etats-Unis (Impact 2,7 M€ en 2017).

L’EBITDA s’établit à 57,4 M€, soit 16,3% du chiffre d’affaires.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 34,8 M€, en progression de +25,2%.

A fin décembre 2017, Vetoquinol affiche une position globale nette de trésorerie positive de 97,5 M€, en hausse de +19,4 M€ par rapport au 31 décembre 2016.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 29 mai 2018 le versement d’un dividende de 0,46 € par action, versus un dividende de 0,43 € par action lors de l’exercice précédent.

Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Les bonnes performances enregistrées pour l’exercice 2017 nous confortent sur le bien-fondé de notre stratégie de focalisation sur les produits Essentiels. Comme nous l’avons présenté lors de notre Journée Investisseurs le 27 septembre 2017, nous poursuivons notre stratégie de multi-spécialiste sur 4 espèces de destination et 6 domaines thérapeutiques. Le renforcement de nos fondamentaux et notre solide structure financière nous permettent d’ambitionner un fort développement aussi bien par l’innovation interne que par des acquisitions et des partenariats stratégiques. »

Vetoquinol confirme son éligibilité au PEA PME, conformément au décret N°2014-283 du 4 mars 2014, pris pour l’application de l’article 70 de la loi N°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 fixant l’éligibilité des entreprises au PEA PME.

À propos de Vetoquinol

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente (bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats).

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2017, Vetoquinol emploie 2 120 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).

ANNEXE

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros 2017 2016 Variation Chiffre d’affaires total 352,2 350,4 +0,5% dont produits Essentiels 165,4 154,6 +7,0% Résultat opérationnel courant 46,0 42,1 en % du CA total 13,1% 12,0% +9,4% Résultat net part du Groupe 34,8 27,8 en % du CA total 9,9% 7,9% +25,2% EBITDA 57,4 56,1 en % du CA total 16,3% 16,0% +0,3%

Réconciliation de l’EBITDA

En millions d’euros 2017 2016 Résultat net avant MEE 34,9 27,9 Charge d’impôt (8,4) (11,8) Résultat financier (2,3) (0,2) Provisions comptabilisées en autres produits et charges opérationnels 0,4 (1,7) Dotations et reprises aux provisions 0,1 (1,0) Dotations aux amortissements (12,2) (13,5) EBITDA 57,4 56,1

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

La direction du Groupe Vetoquinol estime que ces indicateurs non définis par les normes IFRS fournissent des informations supplémentaires qui sont pertinentes pour les actionnaires dans leur analyse des tendances sous-jacentes, de la performance et de la position financière du Groupe. Ces indicateurs sont utilisés pour l’analyse des performances par le Management.

Produits Essentiels : Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux commercialisés par le Groupe Vetoquinol. Ce sont des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont une vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.

Taux de change constant : Le terme à « taux de change constant » correspond au fait d’appliquer les taux de change de la période précédente sur l’exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.

Croissance organique : La croissance organique désigne la croissance du chiffre d’affaires de Vetoquinol liée à une augmentation de ses ventes en volume et/ou en prix de l’exercice N comparée à l’exercice N-1, à taux constant.

Trésorerie nette : La trésorerie nette correspond à la trésorerie et équivalents de trésorerie diminuée des concours bancaires courants et des dettes bancaires.

