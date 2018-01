VIA AM lance deux fonds Smart Income en partenariat avec Société Générale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Via AM lance deux fonds actions Smart Income en partenariat avec Société Générale : Solys Via Smart Income Europe et Solys Via Smart Income World. Ils visent à générer 4 à 5% de rendement net par an, soit de 20 à 25% de plus que les indices de référence. Grâce à la mise en place d'un programme de couverture, le risque de perte, la volatilité mais aussi la performance de ces fonds sont, en moyenne, réduits de moitié par rapport aux marchés actions.Afin de mettre en place ces stratégies optionnelles, Via AM utilise les capacités de structuration et de gestion de Lyxor International Asset Management via la SICAV Solys.Le rendement supérieur offert par les stratégies Smart Income provient de la sélection de sociétés très solides, capables de verser des dividendes élevés et réguliers. Pour cela, Via AM s'appuie sur une technologie propriétaire de retraitement comptable, qui lui permet de détecter les entreprises répondant réellement aux critères recherchés.Le compartiment Solys Via Smart Income Europe est ainsi investi dans une centaine de sociétés européennes, réparties sur les principaux secteurs et marchés de la zone. Solys Via Smart Income World est quant à lui exposé à près de 160 sociétés dans le monde, y compris les marchés émergents, avec une bonne diversification sectorielle et régionale.