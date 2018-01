VITEC met en avant la plateforme IPTV et d'affichage dynamique EZ TV pour sa première participation à l'ISE

PARIS, le 18 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - À l'occasion de sa toute première participation à l'Integrated Systems Europe (ISE), VITEC, leader mondial des solutions avancées de codage et de streaming vidéo, présentera EZ TV - une plateforme IPTV et d'affichage dynamique (Digital Signage) de premier plan et de qualité « diffusion » (« broadcast ») leader du marché, avec des installations clés en Europe et aux États-Unis. Destinée aux entreprises, aux stades sportifs et aux arènes réservées aux grands événements ainsi qu'aux organismes gouvernementaux, EZ TV associe une distribution IPTV à faible latence et de qualité « diffusion » à de puissantes capacités d'affichage dynamique pour faire vivre au public une expérience interactive plus engageante.





« En tant que plus grand salon européen pour les intégrateurs de systèmes audiovisuels (AV), ISE est la vitrine idéale pour présenter notre plateforme IPTV EZ TV », commente Bruno Teissier, Directeur des ventes et du marketing de VITEC. « Nous sommes impatients de montrer aux participants d'ISE comment ils peuvent aider leurs clients à distribuer du contenu IPTV de qualité diffusion et à accéder à de puissantes capacités d'affichage dynamique dans une solution intégrée tout-en-un. »

Conçue pour s'intégrer parfaitement à tout environnement informatique et fonctionner sur tous les types de réseaux (LAN, WAN et sans fil), EZ TV est une plateforme évolutive et pérenne pour la création, la distribution et la surveillance centralisées de contenu en direct et à la demande qui peut être montré sur n'importe quel écran à travers une installation. À l'occasion du salon ISE, VITEC proposera des démonstrations en direct de la façon dont EZ TV permet aux clients de diffuser en continu des vidéos en direct et à la demande de qualité, de créer du contenu personnalisé et de l'affichage dynamique et de diffuser les présentations sur une infrastructure IP nouvelle ou existante.

EZ TV offre des fonctionnalités robustes d'affichage dynamique, notamment des outils pratiques pour la création, l'administration et l'analyse d'affichages. Poussés par les points de terminaison matériels à haute performance de VITEC, les opérateurs peuvent transformer n'importe quel écran du réseau en une nouvelle opportunité monétaire, offrant un contenu numérique accrocheur avec des données dynamiques et un contenu IPTV de qualité supérieure - le tout géré à partir d'un serveur centralisé. Les outils d'administration et d'analyse intégrés permettent aux entreprises de disposer d'informations sur les campagnes qui sont indispensables pour tirer parti de flux de revenus inexploités.

« La conception évolutive et centralisée d'EZ TV offre un affichage vidéo de pointe, des enseignes numériques dynamiques et attrayantes, l'archivage IPTV et des fonctions de streaming mobile sur tous les appareils - le tout pour un coût total de détention inférieur par rapport aux systèmes d'affichage dynamique traditionnels. », M. Teissier ajoute.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits VITEC, veuillez consulter www.vitec.com.

À propos de VITEC

VITEC est un fournisseur de solutions de streaming vidéo de bout en bout, leader mondial sur son marché dans les secteurs de la diffusion, la défense et les institutions gouvernementales, les entreprises, les enceintes sportives et récréatives, ainsi que les lieux de culte. © 2018 VITEC

