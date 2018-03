VITEC présentera son écosystème HEVC en expansion lors du salon NAB 2018 avec, en exclusivité, le nouvel encodeur MGW Diamond

SUNNYVALE, Californie, le 13 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, leader mondial des solutions avancées d'encodage et de streaming vidéo, enrichit son écosystème de solutions de diffusion vidéo HEVC de pointe en intégrant l'encodeur MGW Diamond dernier cri et le Playout Server VITEC, afin d'offrir une solution de diffusion HEVC point à point polyvalente. Présenté pour la première fois lors de l'édition 2018 du salon NAB, l'encodeur MGW Diamond vient compléter la gamme des solutions HEVC de VITEC en proposant un encodage HEVC quadruple dans un format compact et portable. Le tout nouveau Playout Server VITEC se présente comme une plateforme performante pour organiser, capturer, visualiser et diffuser des flux IPTV, venant ainsi enrichir l'écosystème de contribution HEVC point à point de VITEC.

« VITEC a compris que ses clients exigent plus qu'un système de streaming unique et uniforme et qu'ils souhaitent exploiter les énormes économies de bande passante offertes par la compression HEVC avancée », explique Mark D'Addio, Vice-président des ventes et du marketing de VITEC. « Nous avons donc cherché à étoffer notre offre HEVC en proposant un écosystème complet de solutions d'encodage et de décodage adaptées à une gamme plus étendue d'applications et d'exigences. En l'associant à l'interface Playout Server VITEC, nous obtenons une plateforme fiable à même de diffuser des flux HEVC sur les environnements de réseau les plus exigeants, et même sur le cloud ».

L'offre de streaming HEVC point à point/multipoint de VITEC sera présentée lors de l'édition 2018 du salon NAB, avec notamment l'équipement d'encodage/décodage matériel HEVC primé, le MGW Ace. Cet appareil de streaming compact et puissant, qui utilise le codec HEVC Gen2 (deuxième génération) de 4:2:2 10 bit, offre une qualité de vidéo inégalée et une compression de bande passante ultra-performante. La fonctionnalité avancée intégrée de protection des flux garantit une distribution vidéo fiable sur n'importe quel réseau et notamment sur Internet.

VITEC présentera le MGW Diamond, son tout nouvel encodeur HEVC et H.264 HD/SD compact, portable avec une bonne performance énergétique, idéal pour n'importe quelle application multi-canaux, avec des caractéristiques excellentes en termes de poids, de taille et de consommation. Le MGW Diamond offre un encodage HEVC en un temps record comparé aux encodeurs du même type, avec la capacité de capturer jusqu'à quatre sources 3G/HD/SD-SDI ou entrées composites pour un maximum de huit canaux de lecture en direct.

Au sein de l'écosystème VITEC, le tout nouveau Playout Server VITEC offre une plateforme performante pour organiser, capturer et visualiser les flux IPTV protégés transmis par les encodeurs VITEC de n'importe quel emplacement afin de les diffuser au sein d'un réseau cible, à des fins de rediffusion, de vidéo à la demande ou pour une autre application. Ce serveur qui constitue la solution idéale pour une contribution fiable et de grande qualité avec une bande passante limitée sur Internet, permet d'éviter l'utilisation d'infrastructures de transmission par fibre ou par satellite coûteuses et moins souples, offrant ainsi des économies de coûts d'exploitation considérables.

Des informations supplémentaires sur la gamme complète des produits VITEC sont disponibles sur www.vitec.com.

À propos de VITEC

VITEC est un leader international dans la fourniture de solutions de streaming vidéo de A à Z pour divers secteurs, dont la défense et les institutions de gouvernement, la diffusion, les entreprises, les événements sportifs et les lieux de divertissement, ainsi qu'aux lieux de culte. © 2018 VITEC

