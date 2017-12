Valeant et Pershing Square paient 290 mio USD pour l'affaire Allergan

New York (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique canadien Valeant et le fonds d'investissement Pershing Square ont annoncé vendredi qu'ils payaient conjointement 290 millions de dollars pour régler un litige dans le cadre de leur tentative avortée de prendre le contrôle d'Allergan en 2014.

Valeant va payer 96,25 millions de dollars, soit 33%, de cette somme et Pershing Square, fonds de l'homme d'affaires américain Bill Ackman, va honorer le reste, soit 193,75 millions de dollars.

Cette répartition est plus favorable à Valeant que celle de 60/40 qui avait été initialement envisagée.

"Nous continuons de penser que ce cas n'a aucun mérite", a affirmé Bill Ackman dans un communiqué. "Nous avons toutefois décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de nos investisseurs de le régler maintenant plutôt que de continuer à dépenser du temps et de l'argent en poursuites judiciaires".

Valeant et Pershing Square avaient tenté conjointement et sans succès de prendre le contrôle d'Allergan, le fabricant du médicament antirides Botox, en 2014. M. Ackman détenait environ 10% d'Allergan et soutenait les ambitions de Valeant.

Mais Allergan avait finalement opté pour un mariage avec l'américano-suisse Actavis et M. Ackman s'était lui-même retrouvé par ailleurs actionnaire de Valeant.

Des actionnaires d'Allergan accusaient toutefois Valeant et Pershing Square d'avoir manipulé le cours de l'action du groupe dans le cadre de leurs tentatives d'en prendre le contrôle et c'est cette plainte qui fait l'objet du règlement annoncé vendredi.

Les relations entre Bill Ackman et Valeant s'étaient toutefois vite dégradées. En mars dernier, l'investisseur avait liquidé sa participation dans le groupe canadien, non sans subir une sévère moins-value en raison de l'effondrement du cours boursier du groupe pharmaceutique dans l'intermède. Bill Ackman avait reconnu que cet investissement dans Valeant s'était révélé être "une très grosse erreur".

