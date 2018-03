Valorisée 6,5 milliards d'euros, DWS fait son entrée en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre de l’activité de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, recule légèrement lors de son premier jour de cotation, cotant 32,33 euros. La banque allemande a annoncé hier que le prix d’introduction était fixé à 32,50 euros par action, ce qui implique une capitalisation de 6,5 milliards d’euros. La fourchette de prix indicative était de 30 à 36 euros par action. Les 44,5 millions de titres placés représentent ainsi un montant brut de 1,4 milliard d’euros pour Deutsche Bank. Cette dernière conserve 77,75% du capital.Dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une durée de 5 ans, Nippon Life Insurance Company a pris une participation de 5% dans DWS au prix d'introduction. L'assureur japonais sera également représenté au conseil de surveillance du gestionnaire d'actifs allemand.Cette mise sur le marché d'une part minoritaire de DWS était l'une des mesures annoncées par Deutsche Bank le 5 mars 2017 – et qui comprenaient en particulier une augmentation de capital de 8 milliards – afin de renforcer son capital. La plus important banque allemande avait fait l'objet d'une importante vague de défiance au second semestre 2016, les investisseurs la jugeant insuffisamment capitalisée alors qu'elle s'apprêtait à écoper d'une lourde amende de la part du département américain de la justice.