Vente-unique.com : resserrement de la fourchette de prix

22/03/2018 | 08:04

La demande de titres Vente-unique.com excède d'ores et déjà largement le nombre maximum de titres offerts. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce en conséquence ce jour une fourchette indicative de prix resserrée entre 10,70 E et 11,56 E par action, soit la partie haute de la fourchette initialement annoncée (comprise entre 9,84 E et 11,56 E par action).



Le resserrement de la fourchette de prix ne modifie pas la structure de l'offre.



Les modalités de l'offre sont un maximum de 654 205 actions nouvelles et un maximum de 2 034 158 actions existantes cédées pouvant être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.



