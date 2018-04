Veolia Environnement : Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2018

Regulatory News :

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Veolia Environnement (Paris:VIE), réunie à la Maison de la Mutualité, le jeudi 19 avril 2018, sous la présidence de M. Antoine Frérot, Président-directeur général de la Société, a approuvé l’ensemble des résolutions 1 à 23 qui lui étaient soumises.

L’Assemblée a en particulier :

renouvelé le mandat d’administrateur de M. Antoine Frérot pour une période de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Elle a, par ailleurs :

approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2017 ;

fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2017 à 0,84 euro par action. Ce dividende sera détaché de l'action le 14 mai 2018 et mis en paiement à compter du 16 mai 2018 ;

approuvé les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à M. Antoine Frérot en raison de son mandat de président-directeur général ;

approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général au titre de l'exercice 2018 ;

renouvelé l'ensemble des délégations financières consenties au conseil d'administration ;

autorisé le conseil d'administration à procéder à des attributions d'actions gratuites et d'actions de performance au profit des membres du personnel salarié du groupe et des mandataires sociaux de la Société.

Il est rappelé, par ailleurs, que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 21 février 2018, avait décidé de renouveler le mandat de Président-directeur général de M. Antoine Frérot, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale de ce jour.

À l'issue de cette Assemblée Générale Mixte, le conseil d'administration de Veolia Environnement se compose dorénavant de quinze administrateurs dont deux administrateurs représentant les salariés et six administratrices (46 %)1 ainsi que d’un censeur :

M. Antoine Frérot, Président-directeur général ;

; M. Louis Schweitzer, vice-président ;

; Mme Maryse Aulagnon, administratrice référente ;

; Mme Homaira Akbari ;

M. Jacques Aschenbroich ;

Caisse des dépôts et consignations, représentée par M. Olivier Mareuse ;

Mme Isabelle Courville ;

Mme Clara Gaymard ;

Mme Marion Guillou ;

M. Baudouin Prot ;

Mme Nathalie Rachou ;

M. Paolo Scaroni ;

M. Guillaume Texier ;

M. Pavel Páša, administrateur représentant les salariés ;

; M. Pierre Victoria, administrateur représentant les salariés ;

; M. Serge Michel, censeur.

Les quatre comités du conseil d'administration sont composés comme suit :

Comité des comptes et de l'audit : Mme Nathalie Rachou (Présidente), Mme Homaira Akbari, M. Jacques Aschenbroich, Mme Isabelle Courville et M. Pierre Victoria (administrateur représentant les salariés).

: Mme Nathalie Rachou (Présidente), Mme Homaira Akbari, M. Jacques Aschenbroich, Mme Isabelle Courville et M. Pierre Victoria (administrateur représentant les salariés). Comité des nominations : M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon et M. Paolo Scaroni.

: M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon et M. Paolo Scaroni. Comité des rémunérations : Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Louis Schweitzer et M. Pierre Victoria (administrateur représentant les salariés).

: Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Louis Schweitzer et M. Pierre Victoria (administrateur représentant les salariés). Comité recherche, innovation et développement durable : M. Jacques Aschenbroich (Président), Mme Isabelle Courville, Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Pavel Páša (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

Le résultat des votes et l’intégralité de la retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur notre site : http://www.veolia.com/fr/groupe/finance/actionnaires

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards d’euros. www.veolia.com

1 Hors administrateurs représentant les salariés en application de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce.

