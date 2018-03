Vers un second tour de la présidentielle en Sierra Leone

FREETOWN, 10 mars (Reuters) - Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle en Sierra Leone, disputé mercredi, sont au coude à coude avec 43% des suffrages, sur la base du dépouillement de la moitié des bulletins de vote.

L'ex-ministre des Affaires étrangères Samura Kamara a pour l'heure 1.500 voix d'avance sur Julius Maada Bio, chef d'une junte militaire en 1996 et candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), selon les résultats communiqués samedi, ce qui rend un second tour inéluctable sauf renversement de la situation au fil du dépouillement.

Parmi les autres candidats, Kandeh Yumkella, ancien sous-secrétaire général des Nations unies qui était en lice sous les couleurs de la Grande coalition nationale, et Samuel Sam-Sumana, de la Coalition pour le changement (C4C), recueillent pour le moment respectivement 6,7% et 3,4%. On comptait aussi 12 autres petits candidats.

Le président sortant, Ernest Bai Koroma, se retire au terme de son second mandat, ne pouvant constitutionnellement en briguer un troisième, et la campagne électorale pour lui trouver un successeur s'est déroulée globalement dans le calme, un succès pour ce pays qui a connu une brutale guerre civile au cours des années 1990.

La Sierra Leone a connu un rebond économique solide au début des années 2000. Mais la grave crise de santé publique autour du virus Ebola en 2014-2015, qui a fait 4.000 morts et déstabilisé les structures économiques du pays, de même que la chute des cours des matières premières a précipité le pays dans la crise.

Après des années de croissance à deux chiffres, le PIB sierra-léonais, dépendant largement du potentiel minier, a fondu de 20% en 2015. Depuis, l'économie tourne à bas régime et nombre de Sierra Léonais espèrent que le successeur d'Ernest Bai Koroma, atteint par la limitation du nombre de mandats présidentiels après dix années au pouvoir, pourra améliorer leur vie quotidienne. (Umaru Fofana et Christo Johnson; Eric Faye pour le service français)