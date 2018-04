Versusconsulting lance son offre de DPO externalisé

Versusconsulting, le département conseil en stratégie opérationnelle du cabinet d'architecture numérique Versusmind, joue la carte de l'innovation en annonçant le lancement de son offre DPO externalisé qui permet à toutes les entreprises de s'appuyer sur une ressource-clé pour se conformer au RGPD qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Concrètement, Versusconsulting propose à ses clients un interlocuteur dédié, appuyé par une équipe d'experts disposant d'une double expertise en sécurité des systèmes d'information et en gestion des aspects légaux. Ceux-ci exerceront leurs fonctions en toute indépendance. Fortes de cette caractéristique, les entreprises peuvent alors répondre à leurs obligations de nomination d'un DPO et dynamiser leur démarche de mise en conformité. L'accompagnement du DPO est en effet incontournable pour les entreprises et les organismes dont l'activité conduit à mettre en oeuvre des traitements de données personnelles à grande échelle, de manière régulière.

Le DPO externalisé de Versusconsulting assume 4 missions fondamentales :

- Information et assistance du responsable de traitement

- Contrôle de l'application du RGPD

- Conseils et documentation RGPD

- Coopération et assistance avec la CNIL

En optant pour le DPO externalisé Versusconsulting, les entreprises sont ainsi en mesure d'optimiser leurs coûts de mise en conformité tout en bénéficiant d'un accompagnement en temps adapté à leur projet. En complément des domaines d'intervention du DPO, ce dernier peut aussi intervenir sur d'autres éléments comme la tenue de formations pour les collaborateurs par exemple.

Thibaut Labbé chez Versusconsulting « Hormis le cas de nomination obligatoire, un DPO est toujours fortement recommandé par les différentes autorités de contrôles (CNIL) afin de faciliter, notamment, toute démarche de mise en conformité. Notre offre de DPO externalisé permet d'entrer dans une démarche complète de mise en conformité et de sécurisation de vos systèmes d'information. Accessible aux PME, organismes publics et grandes entreprises, elle offre toutes les garanties nécessaires pour cadrer son projet et mettre en place une gouvernance des données vertueuses. »

https://www.rgpd-2018.com/dpo.php

