Versusmind lance une offre outillée pour se conformer au RGPD

Versusmind, cabinet d'architecture numérique, accompagne les entreprises dans leur démarche de mise en conformité vis-à-vis du RGPD (Règlement général de Protection des Données) en lançant une offre de services outillée combinant consulting et plateforme logicielle.

Souvent abordés sous un angle purement conseil, les projets de mise en conformité au RGPD doivent également intégrer une démarche logicielle afin d'être menés de bout en bout dans une logique industrielle. De manière générale, les experts Versusmind conjuguent la maîtrise des aspects juridiques, des méthodologies innovantes et la connaissance métier de leurs clients pour leur garantir un accompagnement de qualite et une mise en conformite avec le RGPD au travers de différentes solutions.

Tout d'abord, l'offre RGPD de Versusmind intègre une phase d'audit de quelques jours fondée sur des interviews (direction générale, direction qualité, directions métiers, DSI, RSSI.) permettant de contrôler 162 points généraux et 133 contrôles techniques ISO 27002. Cela permet ensuite de lancer la phase d'accompagnement à la mise en conformité qui s'appuie sur une démarche en six étapes.

Afin de piloter au mieux les opérations réalisées, Versusmind propose également aux entreprises une plateforme logicielle de gestion des traitements et consentements : RGPD T&C. Cette solution, disponible en mode Saas, est une réelle innovation sur le marché qui permet de traiter et d'industrialiser simplement la démarche de gestion des traitements et consentements des utilisateurs ainsi que leur consignation dans un registre, un point essentiel de la démarche RGPD.

Une fois ces étapes fondamentales réalisées, Versusmind accompagne ses clients dans le maintien en conditions de la conformité notamment avec la mise en place d'un Data Privacy Officer (DPO).

Alexandre PERRIN chez Versusmind « Le RGPD est un projet stratégique que toutes les entreprises doivent mener à bien. Notre démarche structurée et outillée est un réel plus pour se conformer rapidement au règlement. Cette dernière prend en compte toutes les étapes indispensables pour concevoir et donner vie à son projet. Cela permet donc de ne pas commettre d'erreurs et de mettre en place une démarche industrielle qui intègre tous les aspects liés au RGPD. »

