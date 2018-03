Vertiv : rejoint l’Ericsson Energy Alliance pour promouvoir les réseaux de nouvelle génération

Ce partenariat vertical global a pour objet d’accélérer la course dans les réseaux de télécommunication vers la 5G

Vertiv a été sélectionné pour rejoindre l’Ericsson Energy Alliance, un écosystème compétitif et une interface de gestion qui visent à gagner des parts de marché et augmenter ses revenus tout en faisant progresser les réseaux d’accès vers la 5G. Cet accord à long terme s’appuie sur la force de l’envergure internationale de Vertiv, de sa compétence technique unique et de ses capacités de prestation de service, ainsi que sur la vitesse et la flexibilité offertes par l’excellence de ses équipes de recherche, de conception et d’ingénierie.

Through the Ericsson Energy Alliance, Vertiv will offer a wide variety of customized electrical systems and supplies with the goal of helping the Alliance evolve service providers’ networks towards 5G. The many Vertiv solutions include integrated outdoor enclosures such as the one pictured and hybrid solar solutions for spaces that are not connected to an electrical grid or have an unstable connection. (Photo: Business Wire)

L’Alliance fait partie de l’Ericsson Radio Site System, qui rassemble tous les composants d’infrastructure nécessaires pour assurer les performances du réseau et l’efficacité opérationnelle de l’opérateur mobile. Ce partenariat fait d’Ericsson un compétiteur redouté en élargissant son portefeuille par un accès accru aux nouvelles technologies, en renforçant sa présence commerciale régionale et en établissant un écosystème cohérent pour appuyer les réseaux d’accès de télécommunication et les déploiements 5G. L’Alliance permet également à Ericsson et à Vertiv de collaborer étroitement à la planification et au développement stratégiques du portefeuille de produits et on attend d’importantes synergies en matière de recherche, de conception et de rapidité de commercialisation.

Avec l’Ericsson Energy Alliance, Vertiv propose un large éventail de systèmes d’alimentation et de baies OEM (équipement d’origine) sur mesure, dont des solutions hybrides solaires pour les sites qui ne sont pas (ou peu) raccordés au secteur. Cette offre s’ajoute au portefeuille global Vertiv de produits, de solutions et de services afin de répondre à toutes les spécificités régionales.

Nishant Batra, directeur des Produits de l’Infrastructure Réseau d’Ericsson, déclare : « L’évolution des réseaux commence sur le site. C’est un partenariat véritablement complémentaire. Nous avons une longue histoire commune avec Vertiv et nous savons que nous pouvons compter sur la solide expertise de ses équipes, l’étendue de sa gamme et sa présence internationale. Les membres de l’Alliance regroupent leurs technologies radio, leurs compétences et leurs capacités pour proposer un portefeuille plus large, plus flexible et plus compétitif afin d’appuyer les fournisseurs de service dans leur transition vers la 5G. Nous continuons d’accueillir des fournisseurs dans d’autres catégories de produits en mettant l’accent sur les énergies renouvelables. Les fournisseurs de services veulent et exigent une transition parfaitement fluide. L’Ericsson Energy Alliance est là pour rendre cela possible. »

« Cette Alliance témoigne de l’importance primordiale que nous accordons à la recherche et au développement dans notre effort pour relever les nombreux défis de ce monde numérique en constante évolution, » déclare Giordano Albertazzi, président de Vertiv en Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Ce partenariat avec Ericsson permet à nos deux entreprises d’unir leurs forces et de s’assurer une croissance rentable et durable en devenant plus incisifs et encore plus compétitifs sur le marché. »

L’Ericsson Energy Alliance a déjà donné d’excellents résultats pour des clients au Mexique, en Arabie saoudite, en Tanzanie et en Indonésie.

À propos de Vertiv

Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations commerciales et industrielles. Anciennement connu sous le nom Emerson Network Power, Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l’alimentation, le refroidissement et l’infrastructure, sous les marques Chloride®, Liebert®, NetSure™ et Trellis™. Au cours de l’exercice 2016, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Vertiv.fr.

À propos d’Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication d’exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portfolio de l’entreprise, qui englobe les Réseaux, les Services numériques, les Services gérés et les Activités émergentes, est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à gagner en efficacité et à développer de nouvelles sources de revenus. Les investissements d’Ericsson dans l’innovation ont mis les avantages de la téléphonie et du haut débit mobile à la portée de milliards de personnes dans le monde. Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York. www.ericsson.com

