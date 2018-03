Violents combats dans la Ghouta orientale-OSDH

(Actualisé avec progression de l'armée à Moudeïra, 4e et 5e paragraphes)

BEYROUTH, 11 mars (Reuters) - De violents combats opposaient dimanche les forces progouvernementales syriennes et les rebelles retranchés dans la Ghouta orientale où plus de 1.100 civils ont été tués depuis le début de l'offensive lancée par le régime de Damas, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La progression des troupes soutenant Assad se poursuit et la région tenue par les insurgés est désormais coupée en trois parties sur lesquelles les bombardements se poursuivent sans relâche.

L'OSDH, qui documente le conflit à l'aide d'informateurs sur le terrain, a indiqué que d'intenses combats avaient lieu sur plusieurs fronts, les forces du régime procédant à un barrage d'artillerie et des raids à l'aide d'hélicoptères d'attaque.

La télévision d'Etat a diffusé dimanche des images en lisière de la ville de Moudeïra, où un officier de l'armée a dit à Reuters que les troupes du régime étaient parvenues quelques heures plus tôt.

La progression jusqu'à Moudeïra, après la reconquête samedi de la ville voisine, Mesraba, représente une profonde percée de l'armée en plein territoire rebelle, qui isole les deux principales villes de l'enclave, Douma et Harasta.

Les insurgés affirment que ces deux agglomérations ne sont pas totalement coupées l'une de l'autre, ni de la principale zone rebelles au sud. L'armée pilonne les routes assurant les liaisons entre ces trois endroits ce qui crée une séparation de fait, précise l'OSDH.

Les groupes Faïlak al Rahman et Djaïch al Islam, les deux principales organisations rebelles de la Ghouta orientale, se sont juré de résister à l'offensive mais ont déjà perdu plus de la moitié du territoire qu'elles contrôlaient en deux semaines de combats.

Bachar al Assad et son allié russe considèrent les rebelles comme des terroristes et affirment que cette offensive est nécessaire pour mettre fin à leur présence dans cette région.

MISE EN GARDE DE MATTIS AU RÉGIME DE DAMAS

La violence de l'offensive a suscité un tollé chez les Occidentaux et aux Nations unies sans pour autant leur permettre d'imposer un cessez-le-feu humanitaire.

Ces jours derniers, des combattants de la Ghouta orientale ont déclaré que des bombes incendiaires avaient été larguées sur le secteur. Des médecins de l'enclave assiégée ont signalé par ailleurs plusieurs pilonnages suivis d'une odeur de chlore et de symptômes de suffocation. Le gouvernement assure n'utiliser ni bombes incendiaires ni armes chimiques.

Avant d'entamer une visite à Mascate, au sultanat d'Oman, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a estimé dimanche que les forces syriennes seraient "très mal avisées" de mener des attaques au gaz, et il a cité les informations, non confirmées, sur de récents pilonnages au chlore dans la Ghouta.

Le chef du Pentagone n'est toutefois pas allé jusqu'à menacer l'armée syrienne de représailles en cas de confirmation d'une attaque au chlore, mais il a rappelé les tirs de missiles de croisière américains le 6 avril 2017 contre une base aérienne syrienne, consécutifs à une attaque au gaz sarin menée par le régime. Il a noté en outre que le président Donald Trump avait "toute latitude politique" pour prendre quelque décision qu'il jugerait opportune en la matière.

"Ils seraient très mal avisés d'utiliser des armes chimiques. Et je pense que le président Trump l'a dit très clairement dès le début de son mandat", a déclaré James Mattis aux journalistes avant d'atterrir à Oman.

Le régime syrien et la Russie disent avoir mis en place des corridors d'évacuation hors de la Ghouta, mais aucun civil, à ce jour, ne les a empruntés pour partir.

Damas et Moscou accusent les rebelles de tirer sur ceux qui cherchent à quitter la Ghouta, ce que les insurgés démentent, même si un journaliste de Reuters a signalé des tirs et des pilonnages près d'un corridor d'évacuation vendredi.

Selon des rebelles et certains habitants de la Ghouta, contactés par Reuters, les gens craignent, s'ils repassaient dans un secteur sous le contrôle du gouvernement, de subir des persécutions, idée que le régime syrien juge sans fondement. ( Angus McDowall et Phil Stewart; Pierre Sérisier et Eric Faye pour le service français)