Virgin Money reçoit une offre de CYBG, le titre grimpe

Metro Bank et OnesavingsBank ont pris jusqu'à 4% en réaction à cette offre qui donne peut-être le signal d'un mouvement de consolidation attendu de longue date dans le secteur dit des "challenger banks" au Royaume-Uni, ces établissements de petite taille apparus après la crise financière et qui tentent de capitaliser sur les difficultés des quatre grandes banques du pays, HSBC, Barclays, RBS et Lloyds Banking Group.

CYBG, propriétaire de Clydesdale et de Yorkshire Bank, a fait ses débuts à la Bourse de Londres en 2016 après sa scission de National Australia Bank.

Son offre d'échange d'actions présentée lundi prévoit que les actionnaires de Virgin Money détiennent 36,5% de l'entité fusionnée. Ces derniers se voient proposer 1,13 action nouvelle CYBG pour chaque titre apporté.

Pour les analystes, le projet de CYBG fait sens dans la mesure où il combinerait son réseau plus étendu avec la notoriété supérieure de la marque Virgin, mais ils jugent les termes de l'offre insuffisants.

"Nous nous attendons à un accueil tiède de la part des actionnaires de Virgin", dit John Cronin, du courtier irlandais Goodbody, qui craint un long bras de fer.

Virgin Money investit lourdement dans une nouvelle plate-forme digitale alors que CYBG dispose déjà d'un service de banque en ligne et mobile appelé "B".

Virgin a indiqué lundi soir que son conseil d'administration étudiait l'offre de CYBG.

L'action Virgin Money gagne 8,32% à 338,4 pence vers 08h30 GMT à la Bourse de Londres, après un plus haut à 344,8. CYBG prend pour sa part 1,38% à 322,4.

(Lawrence White and Sinead Cruise, Véronique Tison pour le service français)