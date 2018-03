Visana: hausse annuelle du bénéfice net et du nombre d'assurés

Zurich (awp) - L'assureur Visana affiche un bénéfice net en hausse pour l'exercice écoulé. Cette performance est attribuable aussi bien à la contribution de l'assurance de base et des complémentaire qu'aux placements en capitaux, indique mercredi l'entreprise.

Durant la période sous revue, le bénéfice net de l'assureur maladie a presque été multiplié par trois à 196,4 mio CHF. L'assurance de base a contribué à hauteur de 107,5 mio CHF, l'assurance complémentaire 88,9 mio CHF. Quant aux placements en capitaux, ils ont généré 84,1 mio CHF, précise le communiqué.

Au niveau de la clientèle privée, qui comprend les assurances de base et complémentaires, Visana a augmenté son effectif de plus de 3% (26'0000) sur un an à 827'000 personnes. Sur le seul segment de l'assurance de base, l'entreprise affiche 33'000 clients supplémentaires à 615'000 personnes au total.

"Les résiliations des assurances de base et complémentaires sont restées inférieures à la moyenne", assure le Bernois.

Nonobstant cette performance, l'assureur se montre inquiet de la progression continue des dépenses de santé. "Les traitements ambulatoires et hospitaliers génèrent toujours les coûts les plus importants dans le système de santé suisse. Cela se reflète également dans les prestations versées par Visana. Cette tendance s'explique par la demande constante de prestations médicales", selon le communiqué.

Des primes de plus en plus élevées doivent compenser les coûts générés, notamment dans l'assurance de base, poursuit l'assureur. En 2017, Visana a enregistré ainsi une nouvelle hausse du volume des primes. Un renversement de la tendance n'est pas en vue.

lk/jh