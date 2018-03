VistaJet connecte ses clients à leurs passions avec le Global British Polo Day Tour

Nos clients sont conviés à participer au tournoi de polo le plus prestigieux de la planète

LONDRES, le 21 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, première et unique compagnie d'aviation mondiale, offrira à ses clients l'occasion d'enrichir leur passion pour le polo. En effet, VistaJet s'associe à British Polo Day à l'occasion de l'édition 2018 de ce tournoi mondial - un partenariat qui s'inscrit dans le sillage de plusieurs opérations similaires réussies menées l'année dernière.



Ce sport représente un centre d'intérêt majeur pour de nombreux clients de VistaJet, qui s'en délectent autant en tant que spectateurs que pratiquants. L'attrait pour le polo coïncide également avec les 39 % de la population de particuliers très fortunés dans le monde qui aiment les animaux et entretiennent une passion pour le cheval*. VistaJet n'a de cesse de concevoir et faire vivre à ses clients des expériences exceptionnelles directement inspirées de leurs véritables passions, que ce soit dans le domaine de l'art, du sport ou des voyages, entre toutes les cultures du monde entier. Son partenariat mondial avec British Polo Day sera l'occasion exclusive pour ses clients de profiter de l'un de leurs centres d'intérêts préférés, en regardant jouer certains des meilleurs pratiquants de ce sport dans le monde, notamment le numéro un mondial, Adolfo Cambiaso, dans le cadre des plus exceptionnels et emblématiques de l'enchanteur Umaid Bhawan Palace à Jodhpur.

« Nos clients attendent de vivre les expériences les plus extraordinaires aux niveaux les plus élevés », explique Ian Moore, Directeur commercial de VistaJet. « Les passions de nos clients deviennent les nôtres et les accompagner dans cette voie est la pierre angulaire de la marque VistaJet. En nous associant lors de telles occasions avec British Polo Day, nous sommes à même de continuer à offrir des événements uniques à notre communauté ».

Originaire de Perse antique, le polo est un sport qui se pratique depuis plus de 2 600 ans ; sa version moderne a démarré dans le Nord-Est de l'Inde en 1859. Partant de cet ancrage, le polo s'est diffusé aussi largement que ses amateurs en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un voyage en Angleterre que l'éditeur James Gordon Bennett Jr. a assisté à son premier match de polo. Après son retour dans sa ville natale de New York en 1876, ce sport s'est rapidement répandu en Amérique du Nord.

À l'origine de British Polo Day réside l'idée de faire revivre les grandes traditions d'amateurs qui ont permis la diffusion de la version moderne du polo. Depuis sa création à Dubaï en 2009, British Polo Day se définit autour de la construction de relations au sein d'une communauté mondiale au travers d'une série d'expériences remarquables, et ce dans des lieux d'exception.

VistaJet offrira à ses clients l'occasion de se rendre à tous les événements exclusifs organisés par British Polo Day en 2018, à commencer par Abu Dhabi le 24 mars. Viendront ensuite Dubaï, New York, Henley-upon-Thames près de Londres et Beijing, avant de finir par les rencontres prévues à Jaipur et Jodhpur, en Inde, au mois de décembre.

La dimension internationale du tournoi coïncide parfaitement avec la marque VistaJet et son envergure mondiale. Grâce à sa flotte composée de plus de 70 jets moyen-courriers et long-courriers aux, tous identiques aux couleurs de la marque, VistaJet garantit la disponibilité d'un vol moyennant un préavis d'à peine 24 heures à ses membres Program, où qu'ils soient dans le monde.

* Etude réalisée en 2018 sur les centres d'intérêts, les passions et les loisirs des très grosses fortunes particulières du Wealth-X Institute UHNW

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie d'aviation mondiale. Sur sa flotte de plus de 70 jets d'affaires aux couleurs argent et rouge, VistaJet a organisé des vols pour des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans 187 pays, avec une couverture mondiale de 96 %. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients paient uniquement les heures pendant lesquelles ils volent, sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété de l'avion. Le service emblématique Program de VistaJet offre aux clients un abonnement sur mesure pour des heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courriers et long-courriers, pour les faire voyager par avion n'importe où et n'importe quand. Les clients peuvent également demander des vols uniques Direct en passant par la première plateforme de réservation de bout en bout ou par une équipe mondiale disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour de plus amples informations et actualités relatives à VistaJet, veuillez consulter vistajet.com

À propos de British Polo Day

British Polo Day a commencé à Dubaï en 2009 dans le but de faire émerger une plateforme mondiale uniquement sur invitation visant à tisser des relations entre certaines personnes parmi les plus dynamiques et les plus intéressantes du monde, au travers de la création d'expériences exceptionnelles dans des destinations emblématiques. À ce jour, plus de 60 British Polo Days ont été organisés dans 16 pays répartis sur 5 continents avec une base de partenaires qui se caractérisent toujours par leur côté « hors pair », toutes catégories confondues, et représentent à présent plus de 2 000 ans d'histoire et d'héritage patrimonial cumulé et qui ont réussi à lever plus de deux millions de dollars au service de bonnes causes.

Pour de plus amples informations et d'autres actualités sur British Polo Day : britishpoloday.com

