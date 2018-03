Vitol change son président et son directeur général

Genève (awp) - Le négociant en agents énergétiques Vitol procède à des changements parmi ses hauts responsables. Russell Hardy a été nommé au poste de directeur général, tandis qu'Ian Taylor va reprendre la présidence du groupe genevois, indique ce dernier jeudi.

M. Hardy dispose d'une expérience de 30 ans dans l'industrie du pétrole, précise le communiqué de Vitol. Il a rejoint la société en 1993 et a occupé notamment des postes à responsabilité à Londres et Singapour. Le nouveau CEO siège au comité exécutif du groupe depuis 2007, où il dirigeait la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

fr/jh