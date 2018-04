Vivendi : acquiert Paylogic et constitue un réseau mondial de billetterie couvrant l’Europe et les Etats-Unis

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce aujourd’hui que See Tickets, sa filiale spécialisée dans la billetterie, a acquis Paylogic, une société de billetterie et de technologie associée, basée à Amsterdam. Cette entreprise était détenue jusqu’à présent par LiveStyle.

L’acquisition de Paylogic, qui vend plus de 5 millions de tickets par an dans plus de 10 pays, élargit de manière significative le réseau mondial de See Tickets. Avec des activités au Royaume-Uni, en France (au travers de Digitick), aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et aux Pays-Bas, ce réseau, qui compte à présent plus de 500 employés, prévoit de vendre plus de 20 millions de billets par an pour des événements musicaux, sportifs et culturels, à plus de 5 000 clients dans plus de trente pays.

Fondé en 2005 aux Pays-Bas, Paylogic est la société de billetterie qui a connu la plus forte croissance en Europe. Ses bureaux sont situés dans son pays d'origine, en Belgique et en Allemagne. Paylogic a développé des environnements révolutionnaires de billetterie numérique pour des milliers de clients, y compris pour les grandes marques de l'industrie du live comme Tomorrowland, ID & T, ADE et Awakenings. Ces clients s’ajouteront au portefeuille déjà prestigieux comprenant notamment la Tour Eiffel, le festival des Vieilles Charrues, l’Olympique de Marseille, le festival de Glastonbury en Grande-Bretagne ou encore le Queen Mary aux Etats-Unis.

Dans le même temps, See Tickets a conclu un accord commercial de long terme avec LiveStyle et ses filiales pour assurer la billetterie de ses festivals et événements aux Etats-Unis.

A l’occasion de cette annonce, Rob Wilmshurst, CEO de See Tickets, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir acquis Paylogic. Nous affirmons ainsi clairement notre intention de développer nos activités en Europe et aux États-Unis. Nous accueillons chaleureusement l'équipe de Paylogic dans la grande famille Vivendi et partageons avec eux nos ambitions de croissance, de qualité de service et d’innovation ».

A propos de Vivendi

Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la communication, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l'édition et la distribution de contenus.

